Escuelas de Irlanda prohíben el uso de celulares en menores de edad; no quieren frenar su infancia

En la comunidad de Greystones, Irlanda, la decisión que tomaron los padres de familia y los profesores de las escuelas causaron controversia en redes sociales, pues restringieron el uso de celulares en sus hijos, principalmente cuando se encuentren en clases, pues se presta a no poner atención a los temas que indican los docentes o a volverse adictos a la pantalla.

Las autoridades se coordinaron con los padres de familia para tomar dicha decisión, de acuerdo con los informes, son ocho escuelas primarias las que firmaron la iniciativa con el objetivo de frenar por unos años el acceso a la tecnología.

“Si todos lo hacen en todos los ámbitos, no te sientes como si fueras el extraño. Hace que sea mucho más fácil decir que no (...) Cuanto más tiempo podamos preservar su inocencia, mejor”, dijo la madre de un alumno.

¿Cuáles son los motivos por los que las escuelas de Irlanda suspendieron el uso del celular en alumnos?

Los padres de familia de Irlanda informaron que tras varios meses de meditar la decisión encontraron que los celulares aumentan la ansiedad en sus hijos, y en muchas ocasiones pueden caer en contenido que no es apto para ellos, lo que podría frenar su infancia; entre los puntos que acordaron destacan que los celulares no podrán usarse en la casa y escuela, aunque las medidas podrían terminar cuando ingresen a la secundaria.

Iniciativa de decomisar celulares a menores en Irlanda no fue aceptada por todos los padres de familia

La iniciativa recibió el visto bueno por la mayoría de las personas; sin embargo, otro sector lo rechazó, ante esto argumentaron que un 80 por ciento se inscribió y lo consideran suficiente para que en un futuro se apruebe una norma al respecto; podría extenderse hasta los primeros años de secundaria en caso de ver buenos resultados, agregaron.

“Ha sido la ruina de mi vida, he perdido a mi hija. Cuando se trata de tecnología, se sientan allí como robots envueltos en este mundo de TikTok o lo que sea”, expresó un padre de familia, quien considera que el Covid-19 influyó en la creciente llegada de la tecnología en las generaciones jóvenes.

¿Sabías que usar el teléfono celular antes de dormir afecta la calidad del sueño?



Las pantallas de los teléfonos celulares emiten luz azul, la cual disminuye la producción de melatonina (la hormona que regula los ciclos de día y noche o los ciclos de sueño-vigilia).@CienciaPTY pic.twitter.com/sIqhY5Zfte — Sociedad Química de Panamá (@SOQUIPA_507) March 18, 2022

¿Cómo afecta el uso excesivo del celular al cerebro y al cuerpo?

Debido a que los celulares o las tabletas emiten permanentemente luz azul, la vista se ve afectada por una secreción de la hormona; los científicos aseguran que ver el teléfono celular antes de dormir y con a luz apagada puede ser perjudicial para el sistema nervioso.

“Hay que quitar el teléfono celular, apagarlo o sacarlo de nuestra habitación. Tenemos que aprender a que nuestro descanso es primordial y debemos respetar nuestro horario de actividades", detalló un académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).