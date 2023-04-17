Arrecife de coral puro es descubierto en las Islas Galápagos de Ecuador

El Ministerio de Ambiente de Ecuador ha informado acerca del más reciente hallazgo de una expedición científica en la que se descubrió un arrecife de coral antiguo y puro, además de con abundante vida marina ubicado en las profundidades de las Islas Galápagos.

Autoridades del país andino señalaron que el arrecife de coral se encontró entre unos 400 y 600 metros bajo el nivel del mar sobre un monte submarino no cartografiado, por lo que se trata de un hallazgo poco común en aguas profundas.

José Dávalos, ministro del Ambiente de Ecuador, publicó en su cuenta oficial en Twitter que: "Una expedición científica en las profundidades descubre primer arrecife de coral totalmente prístino, de aproximadamente 2 kilómetros de extensión, a unos 400 metros en la cima de un monte submarino".

#GalápagosDeep2023 descubre arrecife coralino totalmente prístino que alberga abundante vida potencialmente única y diversa, a más de 400 m de profundidad, en la cima de un monte submarino. La expedición abordo del #Atlantis opera el vehículo de investigación sumergible Alvin. pic.twitter.com/ednCLW3K4f — Parque Galápagos (@parquegalapagos) April 17, 2023

“! Nuevamente Galápagos nos sorprende!": Ministerio de Ambiente de Ecuador

Cabe señalar que los científicos consideraban que el arrecife Wellington, ubicado frente a la costa de la Isla Darwin, era el único que sobrevivió al evento de "El Niño" entre los años de 1982 y 1983, sin embarco con el nuevo hallazgo del arrecife de coral prístino, se demuestra que las comunidades de corales han subsistido durante siglos en las profundidades de la Reserva Marina de Islas Galápagos, se informó en un comunicado del Ministerio de Ambiente de Ecuador.

Stuart Banks, investigador de la Fundación Charles Darwin, quien participó en la expedición ha señalado que este arrecife de coral: "Tiene por lo menos varios miles de años sino muchos más de crecimiento y están en estado prístino". La estructura del arrecife que recién fue descubierta tiene más del 50 por ciento de coral vivo.

Banks también señala que: "No hemos encontrado arrecifes de este tipo en estas profundidades tan extensos" y agrega que el hallazgo: "Es muy importante a nivel mundial porque muchos de los sistemas profundos están degradados".

Desde el año pasado (2022), Ecuador amplió la reserva marina de Galápagos en 60 mil kilómetros cuadrados adicionales a los 138 mil kilómetros ya existentes para proteger especies migratorias en peligro entre las islas ecuatorianas y la Isla del Coco en Costa Rica.

Cabe recordar que en las Islas Galápagos, que inspiraron la teoría de la evolución de las especies del científico británico Charles Darwin en el Siglo XIX, habita una gran variedad de tortugas gigantes junto a flamencos, piqueros, albatros y cormoranes, Además de una gran cantidad de flora y fauna en peligro de extinción.

#BreakingNews: During recent #HOVAlvin dives, an international team of scientists aboard #RVAtlantis found previously unknown deep-water coral reefs in waters near the Galápagos Islands. #NSFfunded Read more: https://t.co/Rn2MFoOthy pic.twitter.com/EqrMngSdWd — Woods Hole Oceanographic Institution (WHOI) (@WHOI) April 17, 2023

¿Qué es lo que hace tan especial a que país pertenecen las Islas Galápagos?

La flora y fauna nativa endémica y única, hacen que las icónicas Islas Galápagos sean uno de los lugares más excepcionales del mundo. En reconocimiento de su importancia, las islas fueron designadas Patrimonio Natural de la Humanidad en el año de 1976, Reserva de la Biosfera de la UNESCO en el año de 1984, además de Sitio Ramsar en el 2001.

El archipiélago de Galápagos se encuentra ubicado aproximadamente a mil kilómetros de distancia de las costas del Ecuador continental. Está constituido por 13 islas mayores, 4 de ellas pobladas, y más de 200 islotes, rocas o islas menores.