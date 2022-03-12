Israel registra el primer caso de polio en 30 años

El Ministerio de Salud de Israel informó que en el país se registró el primer caso de poliomielitis en 30 años, por lo que ya estudia posibles contagios de polio en Jerusalén, donde se detectó el primer paciente en un niño de cuatro años.

Las autoridades de Israel informaron que el primer caso de polio en el país se detectó en un niño de cuatro años, que no estaba vacunado contra la enfermedad, en la ciudad de Jerusalén.

La Oficina de Salud del Distrito de Jerusalén informó que ya inició una investigación de rastreo de contactos y se pondrá en contacto con quienes estuvieron en contacto cercano con el niño para brindarles orientación específica.

"Hasta ahora, un caso de un niño enfermo en Jerusalén y dos muestras con evidencia preliminar del virus de la poliomielitis en Jerusalén y sus alrededores" se detectaron, explicó el Ministerio de Salud de Israel.

También informó que el virus de la polio se encontró en muestras de aguas residuales recolectadas de la zona, hallazgo que ocurre ocasionalmente, pero hasta el momento no hubo casos clínicos en incidentes anteriores similares.

“El Ministerio de Salud continuará manteniendo al público actualizado según sea necesario y mientras continúa la investigación”, compartió el Ministerio de Salud de Israel en en un comunicado.

¿Qué es el virus de la polio que se detectó en Israel?

La polio es una enfermedad infecciosa causada por el poliovirus. Esta enfermedad es contagioso y se transmite de persona a persona (principalmente entre los niños).

El virus ingresa al cuerpo a través de la boca y se excreta en la materia fecal. La mayoría de los infectados no tendrán ningún síntoma, y solo una persona de cada mil, no vacunados, desarrollará una enfermedad sintomática con parálisis.

Por lo que el Ministerio de Salud exhortó a las personas en Israel avacunar a sus hijos contra la polio, completar sus vacunas de rutina y hacerlo con la debida rapidez.

