Israel logra el “milagro”, desaliniza el agua del mar y es líder en el reciclaje de agua

Israel se ha convertido en el líder mundial en tratamiento y reciclaje de agua, luego de lograr lo que se creía imposible, desalinizar el agua de mar. Actualmente, el 85 por ciento del líquido que llega a los hogares es extraído del mar, después de ser sometido al proceso para quitarle la sal.

Zvi Tal, embajador de Israel en México, se presentó en la inauguración del Beyond Water 2023, que se realizó en San Miguel de Allende, donde compartió la experiencia israelí en el tratamiento del agua.

La ciudad santa está ubicada en una zona principalmente desértica, lo que complicaba la situación del país en materia hídrica, por lo que sus gobernantes siempre han buscado la forma de obtener agua.

Asistimos a Beyond Water 2023 en San Miguel de Allende, donde compartimos nuestra experiencia en el uso, manejo y tratamiento del agua que ha posicionado a nuestro país como un referente global en la materia. pic.twitter.com/fq4RamdoTi — Israel in Mexico (@IsraelinMexico) June 2, 2023

Tras 75 años, lograron la estabilidad y certidumbre actual con la creación de cinco plantas especializadas que ayudan a desalinizar el agua del mar, hasta el punto de colocarse como líder mundial en el tratamiento.

Zvi Tal indicó que Israel se ha enfocado en generar las condiciones necesarias para la población utilizando tecnología de punta y una campaña de concientización para aprovechar y cuidar el agua, así como garantizar un acceso digno a ella.

Ante el éxito, Israel aseguró que está comprometido en compartir sus conocimientos y prácticas innovadoras con México y el resto del mundo para obtener soluciones ante el desabasto de agua global.

¿Cómo hace Israel para obtener agua dulce del mar?

Israel cuenta con cinco plantas desalinizadoras que empezaron a funcionar desde 2005, con la cual obtienen la mayor parte del líquido potable que utiliza el país.

¡Todavía hay más de Beyond Water 2023!📷📷

Esro fue un poco de la experiencia que vivimos en el día 2 en el evento. ¡No estamos listos para que se acabe!📷📷#BeyondWaterMx #sustentabilidadhídrica #cuidadodelagua#futurosostenible pic.twitter.com/sNJc8VXaGw — Beyond Water Guanajuato Summit (@beyondwatermx) June 2, 2023

Sin embargo, aunque la nación logró resolver su problema de falta de agua, evitan a toda costa desperdiciarlo, y cuenta con una amplia campaña para su cuidado a partir de una estrategia con cuatro bases importantes:

Reducción del consumo: A través del riego por goteo generó un ahorro en el sector agrícola, donde se consumía hasta el 80 por ciento del agua.

Reutilización: En los años ochenta se optó por el tratamiento de las aguas residuales y su reutilización en el sector agrícola.

Producción de agua: Utilizó tecnología para desalinizar el agua del mar y poder consumirlo en los hogares.