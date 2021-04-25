Japón en estado de emergencia por COVID en Tokio y otras 3 prefecturas

El estado de emergencia por COVID ha entrado en vigor a partir de este domingo 25 de abril en Tokio, la capital de Japón, junto con otras tres prefecturas circundantes en medio del empeoramiento de la situación epidémica de la COVID-19. El primer ministro, Yoshihide Suga, declaró el pasado viernes esta decisión.

Japón entra en estado de emergencia

El etado de emergencia actual, es el tercero que Japón ha declarado desde abril del año pasado y durará 17 días hasta el 11 de mayo. Dicha política tiene como objetivo frenar el aumento en los casos de la COVID-19 durante las próximas vacaciones de Golden Week.

Hasta el día sábado, Japón registró el pasado sábado 5, 606 casos confirmados de COVID-19, elevando el recuento nacional a más de 560 MIL , según los datos publicados por la emisora estatal NHK.

El Gobierno "nipon" tenía la intención de cerrar los restaurantes y las principales instalaciones comerciales para restringir las reuniones y prevenir la transmisión del coronavirus, según señalarons varios medios del país.

本日、緊急事態宣言の発出を決定いたしました。



東京都、京都府、大阪府、兵庫県を対象とし、期間は４月２５日から５月１１日とします。



また、まん延防止等重点措置について、この期間において、愛媛県で実施することとし、宮城県、沖縄県についても５月１１日までといたします。 — 菅 義偉 (@sugawitter) April 23, 2021

Los establecimientos de restauración y entretenimiento que sirven bebidas alcohólicas o que proporcionan servicios de karaoke están cerrados por completo. También se requiere que los cines y los parques de atracciones cierren, mientras que no se permite que los eventos deportivos tengan audiencia.

Hasta el sábado, Tokio reportó 876 casos confirmados, el número más alto desde el levantamiento del segundo estado de emergencia. Osaka registró 1,097 casos el mismo día, el quinto día consecutivo con más de 1,000 casos nuevos. Hyogo y Kioto batieron el récord de nuevos casos confirmados de la COVID-19.

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Un informe de la Sociedad Japonesa para la Prevención y el Control de Infecciones (JSIPC, por sus siglas en inglés) mostró que Japón se está quedando sin suministros de equipos de protección médica, especialmente con una necesidad urgente de mascarillas N95 y trajes protectores. Algunos expertos pidieron un suministro suficiente de estos equipos para reducir el riesgo de una transmisión secundaria entre el personal médico y los pacientes.

Estado de emergencia

El estado de emergencia o de excepción es uno de los regímenes de excepción que puede dictar el gobierno de un país en situaciones excepcionales. Generalmente se dicta en caso de perturbación de la paz o del orden interno de un Estado, ya sea a consecuencia de catástrofes, brotes de enfermedades contagiosas, graves circunstancias políticas o civiles que afectan e impiden la vida normal de una comunidad, una región o hasta de un país.