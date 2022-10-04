Corea del Norte disparó un misil balístico sobre Japón por primera vez en cinco años el martes 4 de octubre, lo que provocó una advertencia a los residentes japoneses para que se pusieran a cubierto así como una suspensión temporal de las operaciones de trenes en el norte de Japón.

El gobierno de Japón advirtió a los ciudadanos que se resguardaran de inmediato ya que el misil parecía haber sobrevolado y pasado su territorio antes de caer al océano Pacífico. Dijo que no usó ninguna medida de defensa para destruir el misil, que fue el primero en volar sobre Japón desde Corea del Norte desde 2017.

Suenan las alarmas en Japón. El gobierno japonés emitió una alerta al detectar un misil norcoreano dirigido a su territorio. Pidió a sus habitantes buscar refugio pero minutos después retiró la alarma. El misil habría cruzado Japón y caído en el Pacífico

pic.twitter.com/MWjEDmaq5y — Javier Alatorre (@Javier_Alatorre) October 3, 2022

Ante esta acción, el principal portavoz del gobierno de Japón, Hirokazu Matsuno, ofreció una conferencia de prensa donde afirmó que: "La serie de acciones de Corea del Norte, incluidos sus repetidos lanzamientos de misiles balísticos, amenaza la paz y la seguridad de Japón, la región y la comunidad internacional, y plantea un serio desafío para toda la comunidad internacional, incluido Japón".

TV Asahi, citando una fuente gubernamental no identificada, dijo que Corea del Norte podría haber disparado un misil balístico intercontinental (ICBM) y cayó al mar a unos 3,000 km (1,860 millas) de Japón. La prueba llevó a East Japan Railway Co a suspender sus operaciones de trenes en las regiones del norte, informó la emisora japonesa NHK.

El último lanzamiento fue el quinto de Corea del Norte en 10 días, en medio de la flexión militar de Estados Unidos y Corea del Sur, que realizaron ejercicios antisubmarinos trilaterales la semana pasada con las fuerzas navales japonesas.

ALERT: The Japanese government is warning that North Korea appears to have launched at least one ballistic missile. There's a possibility it's heading toward Japan. The government is urging everyone in the country to monitor news media. pic.twitter.com/pgoZaCMMsz — U.S. Embassy Tokyo, ACS (@ACSTokyo) October 3, 2022

Comentarios del portavoz del gobierno de Japón

Hirokazu Matsuno condenó lel lanzamiento por parte de Corea del Norte. "Las acciones de Corea del Norte son una amenaza para la paz y la seguridad de nuestro país, de la región y de la comunidad internacional. Además estos lanzamientos violan la Resolución del Consejo de Seguridad".

"El lanzamiento del misil balístico, que sobrevoló nuestro país, es una acción seria y problemática que involucra la seguridad de los residentes. Protestamos enérgicamente contra Corea del Norte en los términos más enérgicos", añadió Matsuno.

"Corea del Norte ha lanzado hoy un misil balístico hacia el este. Todavía estamos analizando los detalles, pero el misil sobrevoló la región de Tohoku de nuestro país y cayó en aguas del Pacífico fuera de nuestra zona".

Añadió, "Hemos recabado información sobre los aviones y barcos que circulaban por las zonas cercana, no ha habido ningún informe de daños".