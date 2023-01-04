El actor Jeremy Renner, quien interpretó a Hawkeye en las películas de Marvel "Avengers" y fue hospitalizado después de una lesión traumática mientras quitaba la nieve, se recupera este martes 3 de enero; publicó una imagen en su cuenta de Instagram agradeciendo a sus fans por sus deseos.

El actor publicó una selfie desde su cama de hospital en Nevada, en la imagen se ve golpeado y con tubos de oxígeno en la nariz.

Jeremy Renner / Actor:

Gracias a todos por sus amables palabras”, escribió en Instagram. “Estoy demasiado aturdido ahora para escribir. Pero les envío amor a todos”.

El publicista de Renner y los funcionarios locales dijeron ayer lunes (2 de enero), que estaba en estado crítico pero estable después de su accidente el día de Año Nuevo. Él "sufrió un traumatismo torácico cerrado y lesiones ortopédicas" en el accidente, dijo su publicista.

Jeremy Renner, de 51 años, fue nominado a un Premio de la Academia al mejor actor por su trabajo en la película de 2008 "The Hurt Locker", que también ganó el Oscar a la mejor película. Recibió una nominación a actor de reparto por su trabajo en "The Town" del 2010.

Jeremy Renner se recupera tras accidente; agradece apoyo de sus fans.

Renner se recupera tras dos cirugías

Después de su éxito en "The Hurt Locker", Jeremy Renner protagonizó múltiples proyectos de Marvel, así como dos películas de "Mission: Impossible", "Arrival" y "American Hustle", entre otras.

Jeremy Renner ha sido propietario de una casa en el condado de Washoe, Nevada, durante varios años, según el Reno Gazette Journal.

Esa área en el norte de Nevada recibió fuertes nevadas en la víspera de Año Nuevo. El Servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso de tormenta invernal durante el fin de semana en la zona.

En una conferencia de prensa el martes, el alguacil del condado de Washoe, Darin Balaam, dijo que Jeremy Renner fue atropellado por un quitanieves que comenzó a rodar por sí solo después de que lo usó para sacar su automóvil, que conducía un miembro de la familia, de un montículo de nieve.

Renner usó su arado, descrito por Balaam como un PistenBully que pesaba más de 14,000 libras, para extraer el automóvil. Fue a hablar con el familiar cuando la máquina empezó a rodar.

"En un esfuerzo por detener el PistenBully rodante, el señor Renner intentó volver al asiento del conductor... fue en ese momento cuando el señor Renner fue atropellado", dijo Balaam, y agregó que no se sospechaba de un delito.