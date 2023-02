¡Me la entregaron en una cama! Jessica tiene muerte cerebral

La señora Mathilde Rodríguez lleva más de 11 días sin obtener actualización del caso de su hija Jessica de 24 años quien se encuentra con diagnóstico de muerte cerebral en el Hospital Universitario en Monterrey, Nuevo León.

Jessica fue arrestada por escandalizar en la vía púbica en el municipio de Escobedo, la policía municipal la trasladó a las celdas de la sede policiaca; sin embargo, más tarde fue encontrada inconsciente y fue entonces que la trasladaron al hospital. El caso actualmente está a cargo del departamento de anticorrupción, pero sería atraído a feminicidios en caso de que la víctima pierda la vida.

“Porque ya entró al grupo de feminicidios y ahora, aunque el señor se niegue todo, van a checar las cámaras, el C4,” comenta Mathilde Rodríguez, mamá de Jessica.

La madre de la víctima fue notificada la mañana de este lunes 30 de enero luego de haber tenido una reunión con la Fiscalía en las oficinas ubicadas en la calle de Washington cruce con Mariano Escobedo, en el municipio de Monterrey.

“El día de hoy me citaron para declarar, porque se está negando. El señor, el encargado del C4 que sus elementos auxiliaron a mi hija, cuando eso no es cierto, están proporcionando otro dato que dicen que ella se pudo agredir sola. Este tampoco está llegando a checar cámaras y él no se quiere hacer responsable,” declaró Mathilde Rodríguez, mamá de Jessica de 24 años.

Por lo pronto el estado de salud de su hija no luce un panorama favorable y su cuenta en el hospital asciende a los 150 mil pesos.

Ante esto, el fiscal Anticorrupción, Javier Garza y Garza, señaló que analizan cámaras corporales, si es que los policías cuentan con ellas, y las de las celdas, para conocer fue lo que sucedió con Jessica.

“Pues no, mi hija sigue en las mismas estado vegetal, le van a hacer una traqueotomía, pero con respirador, porque ella no puede respirar por sí sola y una sonda gástrica para que ella se alimente,” explicó con aspecto de preocupación Mathilde Rodríguez, mamá de Jessica.

La señora Mathilde exige justicia y se ha comprometido a llegar a donde sea necesario para que no sea olvidado el caso de su hija.

“Pues a donde sea yo voy a levantar la voz y no me voy a quedar callada porque no es justo. No es justo que, si ella entró por su propio pie escandalizando, me la entreguen en una cama y con un respirador,” concluyó la entrevista Mathilde Rodríguez, mamá de Jessica.