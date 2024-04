“Vivimos con miedo, nos acosa la policía": Mecánico tras ser detenido como sicario en Puebla

La Fiscalía General de la República (FGR) ya revisa el caso de un hombre que está acusado de tener un arsenal en su domicilio ubicado en el estado de Puebla; el presunto culpable, es mecánico se llama Javier Montiel y fue detenido luego de que policías irrumpieron de forma violenta sin una orden de cateo en su casa.

Hoy, Javier Montiel y su esposa Maricruz García dicen vivir con miedo y acosados por elementos de la policía que los agredieron.

Él dice que no tenía ninguna arma, que solo hace reparaciones de autos y sostiene que son totalmente falsas las acusaciones de que le hallaron un arsenal entre el que había granadas y armamento militar.

Fue a través de redes sociales que sus familiares descubrieron las graves acusaciones y la detención de Javier Montiel.

“Por redes sociales, nos dimos cuenta que lo habían acusado por tener armas y lo cual pues no es cierto. Él no tenía nada de eso y allá nos dijeron que lo iban a tener detenido este de 20 a 40 años. Eran como 10 patrullas hasta más y eran como de unos 10 a 15 elementos y la comandante fue la que ahora sí que nada más vino y quiso hacer lo que ella quiso”, relata Maricruz García, esposo del acusado.

Detenido denuncia que le sembraron armas en Puebla

El hombre señalado no solo no tenía las armas, dice que ni siquiera las conoce, ya que él trabaja en un taller mecánico en Puebla y hace otras reparaciones a motocicletas en su casa, donde allanaron buscando las pruebas para inculparlo

“Me sacaron esposado de mi casa, ya de ahí me llevaron a lo que es rancho colorado y de rancho colorado, pues ahí me estuvieron cuestionando que de dónde habías sacado las armas que cuáles armas o a qué cartel supuestamente yo le le trabajaba o a quien le guardaba yo esas armas, el cual pues yo no tengo ni idea ni de quién sean ni porque también me las pusieron”, recuerda Javier.

Fue la Secretaría de Seguridad Ciudadana quien compartió el boletín del presunto golpe a la delincuencia y ya revisan el caso en la Fiscalía General de la República de Puebla, de acuerdo a lo que señaló su enlace de comunicación.

Javier está libre pues no se ha podido comprobar su relación con algún grupo o el origen de las supuestas armas halladas, pero vive temeroso pues no puede ni salir de su casa, ante el acoso de la policía.

Familia en Puebla vive acosada por la policía

La pareja de jóvenes fue entrevistada en el noticiero de Hechos AM y ahí revelaron que no pueden descansar, temen que la policía irrumpa nuevamente en su domicilio y les siembren más que armas.

Maricruz García detalla que ni siquiera han podido salir a la calle, pues en las pocas ocasiones que lo hace, los siguen y los acosan.

También temen por la seguridad de sus hijas pues desde que ocurrió la detención de su esposo, su familia no ha recibido más que maltratos de las autoridades de seguridad.

“Pedimos justicia”, es el reclamo de la pareja a las autoridades de la FGR y de la policía de Puebla, pues con este hecho arbitrario su vida cambió por completo.