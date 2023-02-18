Jimmy Carter, expresidente de EU, recibirá cuidados paliativos

Jimmy Carter, expresidente de Estados Unidos (EU) decidió recibir cuidados paliativos en lugar de someterse a una intervención médica adicional, para “pasar el tiempo que le queda en casa con su familia”.

Mediante un comunicado, el Centro Carter informó que el exmandatario estadounidense cuenta con el apoyo de toda su familia y su equipo médico para quedarse en casa. Asimismo agradecieron las muestras de apoyo y solicitaron privacidad.

“La familia Carter pide privacidad durante este tiempo y agradece la preocupación mostrada por sus muchos admiradores”.

El expresidente de #EU, Jimmy Carter, comenzará a recibir cuidados paliativos, según un comunicado del Centro Carter.



"Después de una serie de estancias cortas en el hospital, decidió hoy pasar el tiempo restante en casa con su familia y recibir atención de hospicio". pic.twitter.com/HodZEx5nMY — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 18, 2023

En los últimos años, el expresidente de EU sufrió varios problemas de salud, incluido un melanoma que se extendió a su hígado y cerebro, aunque respondió bien al tratamiento que recibió.

Jimmy Carter, de 98 años de edad, es el expresidente estadounidense que ha vivido más tiempo después de dejar la Casa Blanca.

¿Quién es Jimmy Carter, expresidente de EU?

Carter fue el presidente 39 de Estados Unidos desde enero de 1977 hasta enero de 1981. Su gobierno se vio empañado por problemas económicos y la crisis de los rehenes en Irán que terminó justo después de que dejó el cargo.

Jimmy Carter también desempeñó un papel central en la intermediación de los acuerdos de Camp David que condujeron al histórico tratado de paz entre Egipto e Israel.

Aunque se reeligió por un segundo mandato, perdió ante una aplastante victoria del republicano Ronald Reagan en 1980. Por lo que se enfocó en su trabajo de causas humanitarias al que dedicó décadas.

Carter fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz en 2002 en reconocimiento a su "esfuerzo incansable para encontrar soluciones pacíficas a los conflictos internacionales, promover la democracia y los derechos humanos y promover el desarrollo económico y social".

Jimmy Carter y su esposa Rosalynn, con quien se casó en 1946, tienen cuatro hijos.

