La violencia estalló durante la fiesta del ejido de Ahome, en Sinaloa, cuando un jinete cayó de su caballo y comenzó a ser golpeado por personas a pie y otros jinetes. Según testigos, otro jinete intervino con un machete para defender a uno de sus compañeros, atacando a diestra y siniestra. Las familias escaparon de la fiesta y tanto los involucrados como los lesionados huyeron del lugar para evitar ser sancionados. El suceso refleja la situación de impunidad y narcoguerra que afecta a Sinaloa, donde la violencia puede estallar en cualquier momento y con cualquier pretexto.