“Sin temor a morir": Tabasco despide con honores a José Andrés, elemento caído en operativo contra “El Mencho”

El último adiós: José Andrés regresó este miércoles a su natal Tabasco, donde ya lo esperaban sus seres queridos y sus compañeros de armas, luego de perder la vida durante el operativo para capturar a Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”.

Despiden con honores a José Andrés tras la caída de "El Mencho"

El militar fue recibido en el aeropuerto con guardia de honor. Posteriormente, su cuerpo fue trasladado en carroza hasta la comunidad de donde era originario, donde familiares, amigos y elementos de la Guardia Nacional le rindieron homenaje.

Entre el lamento de sus seres queridos, José Andrés fue recordado por su valentía y por el cariño que siempre mostró en su hogar. Para su familia era el “coronel lecho”, un amigo que, como señalaron, salió de Chiapas rumbo a Michoacán para cumplir con su deber.

Este miércoles, José Andrés regresó a casa en Tabasco. Fue uno de los héroes caídos del Ejército Mexicano durante el operativo contra "El Mencho".



Recibido con guardia de honor y acompañado por sus seres queridos, su valentía y cariño quedaron grabados en todos los que lo…

Sus allegados compartieron una carta en la que le expresaron un mensaje de agradecimiento: “Te doy, gracias Señor, por permitirme estar aquí porque cuando estoy aquí me siento más cerca de ti y sé que puedo arrojarme al campo de batalla sin temor a morir”.

José Andrés fue descrito como una persona trabajadora, que nunca se quejó de su labor y que amaba profundamente a su madre, Rosie, a quien consideraba su vida.

Nahomi Elizabeth, elemento de la Guardia Nacional que participó en el operativo contra “El Mencho”

Nahomi formó parte del grupo de agentes federales que enfrentaron el "ataque violento" de la célula que protegía al líder del CJNG. Su lealtad por México la llevó a la línea de batalla en Jalisco, donde cumplió con su deber hasta el último aliento.

La noticia de su fallecimiento impactó profundamente a su estado natal. La Unidad Académica Preparatoria de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) lamentó la pérdida de su exalumna, recordándola como una joven con una trayectoria de esfuerzo y honor.

Además, el Club Mineras de Zacatecas y el equipo U. Modelo Basketball Femenil expresaron sus más sentidas condolencias a Nelsy Sánchez, jugadora profesional y hermana de la fallecida.