¡Murió cumpliendo su deber! Ella es Nahomi Elizabeth, elemento de la Guardia Nacional que participó en el operativo contra “El Mencho”

El operativo del pasado 22 de febrero de 2026 no solo será recordado por la caída de Nemesio Oseguera, "El Mencho". También quedará grabado por la valentía con la que elementos de la Guardia Nacional enfrentaron a uno de los grupos criminales más grandes de México.

Entre los valientes que no regresaron a casa se encuentra Nahomi Elizabeth Martínez, una joven zacatecana cuya valentía ha unido en un solo abrazo de dolor a deportistas, académicos y autoridades.

Nahomi era parte del equipo de la Guardia Nacional que enfrentó a "El Mencho"

Nahomi no era solo un número en el reporte oficial. Formó parte del grupo de agentes federales que enfrentaron el "ataque violento" de la célula que protegía al líder del CJNG. Su lealtad y amor por México la llevaron a la primera línea de batalla en Jalisco, donde cumplió con su deber hasta el último aliento.

Este lunes, el titular de la SEDENA, Ricardo Trevilla, reconoció con la voz entrecortada el sacrificio de elementos como ella, subrayando que su entrega demostró la fuerza del Estado.

Zacatecas llora a su heroína

La noticia de su fallecimiento impactó profundamente en su estado natal. La Unidad Académica Preparatoria de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) lamentó la pérdida de su exalumna, recordándola como una joven con una trayectoria de esfuerzo y honor.

Para la comunidad universitaria, Nahomi se ha convertido en un testimonio vivo de compromiso con la nación, dejando un vacío irreparable en las aulas que alguna vez recorrió.

Ámbito deportivo lamenta fallecimiento de valiente elemento de la Guardia Nacional

El nombre de Nahomi también resuena en las canchas de basquetbol. El Club Mineras de Zacatecas y el equipo U. Modelo Basketball Femenil expresaron sus más sentidas condolencias a Nelsy Sánchez, jugadora profesional y hermana de la fallecida.

La familia deportiva se ha volcado en solidaridad, reconociendo que la vocación de Nahomi por salvaguardar la paz de los mexicanos permanecerá como un ejemplo de fortaleza para las futuras generaciones.

Diputada local de Zacatecas se úne a las condolencias

Incluso en el sector público, el pesar ha sido evidente. La diputada local, Loly Trejo, se unió a la pena que embarga a la familia, destacando que Nahomi defendió al país con un honor que debe ser honrado por todos.

"Monita, reciba un afectuoso abrazo", escribió la legisladora en un mensaje dirigido a la abuela de la joven, reflejando el cariño y respeto que la comunidad le tenía a la agente antes de partir a su última misión.

Nahomi, elemento de la Guardia Nacional, deja un legado de valentía y honor

Mientras el país analiza las consecuencias políticas de la muerte de "El Mencho", en Zacatecas se le llora a Nahomi.

Su nombre ahora forma parte de la lista de mexicanos que, con honor y compromiso, decidieron enfrentar al crimen organizado para buscar un México más seguro. Descanse en paz.