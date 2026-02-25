Santa Rita de Casia: la santa de los casos imposibles vinculada la fe de “El Mencho”

La imagen de Santa Rita de Casia, conocida en la tradición católica como la santa de los casos imposibles, ha cobrado relevancia luego de que su nombre fuera vinculado con la fe de “El Mencho”.

Más allá de la polémica, su historia se remonta al siglo XV y está marcada por episodios de sufrimiento, perdón y devoción, elementos que la convirtieron en una de las santas más veneradas por quienes enfrentan situaciones consideradas sin solución.

La fe de "El Mencho"; ella es Santa Rita de Casia

Santa Rita de Casia fue una religiosa italiana nacida en 1381 en Roccaporena, una aldea cercana a Casia, en la región de Umbría.

Es una de las santas más populares de la Iglesia católica y es conocida como la “santa de los casos imposibles” debido a la devoción que le profesan quienes atraviesan situaciones consideradas difíciles o sin solución.

De acuerdo con la tradición, Rita contrajo matrimonio a temprana edad y tuvo dos hijos. Tras enviudar y perder también a sus hijos, ingresó al convento de las agustinas en Casia, donde llevó una vida dedicada a la oración, la penitencia y el servicio religioso.

Uno de los episodios más difundidos de su vida mística es la herida que, según relatos, apareció en su frente como símbolo de una espina de la corona de Cristo.

Fue canonizada en 1900 y su festividad se celebra cada 22 de mayo. Con el paso de los siglos, su figura se ha consolidado como un símbolo de fe, perseverancia y esperanza ante circunstancias adversas.

Petición a Santa Rita de Casia

Bendita y abogada de los imposibles, Santa Rita de Casia, luminoso modelo de paciencia, vencedora de los demonios, refugio de los necesitados, y ejemplo de vida cristiana; esposa muy amada de Cristo, coronada con una de sus sagradas espinas, te ruego, si es para gloria de Dios y bien de mi alma, que me obtengas de Dios lo que te pido en esta NOVENA; sobre todo alcánzame una conversión total y que pueda enmendarme de mi mala vida por los méritos de mi Señor Jesucristo y los méritos de su Santísima Madre. Amén.