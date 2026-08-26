Joven cae tres metros en obra inconclusa en Venustiano Carranza

¡Joven se cae en un hoyo de dos metros! La noche de este martes, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México rescataron a una menor de edad que cayó en un hoyo de aproximadamente dos metros de profundidad, derivado de una obra inconclusa en la calle Radamés Treviño, colonia Jardines Balbuena, en la alcaldía Venustiano Carranza.

Joven cae en hoyo de una obra inconclusa

De acuerdo con autoridades, servicios de emergencia acudieron al lugar luego de que las amigas de la joven amigos dieran aviso a las autoridades sobre el accidente que había sufrido la menor.

Testigos señalaron que la obra no encontraba con acordonamiento delimitado ni con señalización preventiva.

🚨#AlertaADN



🚒⚠️ Rescatan a un menor de edad que cayó en una obra inconclusa en la calle Radamés Treviño, alcaldía Venustiano Carranza (@A_VCarranza), #CDMX. Equipos de emergencia acudieron al lugar



🎥: Jesús Arias (@JesusSaviola) pic.twitter.com/hwR3n21OZN — adn Noticias (@adnnoticiasmx) August 26, 2026

Con apoyo de un arnés, los bomberos lograron rescatar a la menor, quien fue valorada por paramédicos de Protección Civil y posteriormente trasladada a un hospital para recibir atención médica.

La joven se encontraba en la zona de la banqueta cuando cayó en el hoyo de una obra inconclusa, cuya profundidad es de dos metros.

¿Qué hacer si una obra queda inconclusa en la calle?

Si encuentras un hoyo, excavación u obra inconclusa que pueda poner en riesgo a peatones, puedes reportarla mediante *0311 Locatel o el portal SUAC. Si se trata de una situación de emergencia o existe un riesgo inmediato, llama al 911.

Las obras inconclusas pueden representar un riesgo para peatones cuando dejan excavaciones, hoyos, desniveles, materiales o estructuras sin la protección y señalización necesarias.

Si la obra es privada, el propietario o responsable de la obra puede tener la responsabilidad por los daños ocasionados. El Reglamento de Construcciones contempla sanciones para estos responsables, además de la reparación de los daños a personas o bienes.

Si se trata de una obra pública, puede existir responsabilidad del contratista y dependiendo del caso, la autoridad responsable. En contratos de obra pública de CDMX se contempla un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros para responder por afectaciones derivadas de los trabajos.