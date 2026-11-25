Salvador Hernández Téllez salió de Tlaxcala con la ilusión de conseguir un empleo en Rusia y darle una mejor vida a su pequeño hijo de cinco años. Tiene 26 años y había aceptado una supuesta oferta para trabajar como guardia de seguridad en una fábrica. Pero el viaje terminó de una manera que su familia nunca imaginó: habría sido incorporado al ejército ruso y enviado a combatir contra Ucrania.

Ahora, sus familiares buscan saber dónde está y conseguir que regrese a México. El gobierno de Tlaxcala confirmó que ya investiga el caso con apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

¿Qué pasó con Salvador Hernández, el joven de Tlaxcala reclutado en Rusia?

Antonio Martínez Velázquez, vocero del gobierno de Tlaxcala, reconoció en rueda de prensa que se realizan gestiones para localizar a Salvador y, en caso de ser posible, iniciar los trámites para su repatriación.

La investigación cuenta con el apoyo de la Cancillería mexicana, luego de que la familia difundiera el caso y solicitara la intervención de las autoridades estatales.

⚠️ El joven de 26 años, Salvador Hernández Téllez, terminó en el ejército ruso luego de salir con engaños de su comunidad en Tlaxcala por una vacante de empleo como guardia de seguridad de una fábrica en Rusia. Después de aceptar la oferta que le llegó por redes, los presuntos reclutadores le enviaron dinero para el trámite de su pasaporte y visa. Posteriormente, Salvador salió el 30 de octubre de Tlaxcala a CDMX, de ahí a Estambul, Turquía y finalmente a Moscú. De acuerdo con su madre, Salvador firmó un contrato escrito en ruso, documento que no comprendió y luego fue incorporado al ejército para pelear contra Ucrania. En el último mensaje del joven mexicano, pidió auxilio a su familia pues ya iba rumbo a territorio rival y tenía miedo de estar al frente. La familia fue contactada por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), organismo que les confirmó el reclutamiento de Salvador y comentó que Rusia no aceptaría darlo de baja tan fácilmente. De acuerdo con medios, la familia sigue pidiendo ayuda para localizarlo y traerlo a casa; sin embargo, no ha tenido noticias de él desde el pasado 12 de noviembre y desconoce su paradero. — INFO7MTY (@info7mty) November 25, 2026

El joven es originario de Matlalohcan, comunidad del municipio de Tetla, y habría viajado a Rusia tras recibir una oferta laboral difundida en redes sociales.

¿Cómo engañaron a Salvador con una oferta de trabajo en Rusia?

De acuerdo con el testimonio de su familia, Salvador recibió una propuesta para trabajar como guardia de seguridad en una fábrica rusa, con un supuesto sueldo de 3 millones de rublos.

Los reclutadores, que lo contactaron a través de redes sociales, incluso le enviaron dinero para cubrir los trámites de su pasaporte y visa.

El 30 de octubre salió de Tlaxcala rumbo a la Ciudad de México. Después viajó a Estambul, Turquía, y finalmente llegó a Moscú.

Sin embargo, al llegar habría firmado un contrato redactado en ruso que no entendía. Según el relato de su madre, Lilia Téllez, después de ese momento fue incorporado a las Fuerzas Armadas de Rusia para participar en el conflicto contra Ucrania.

¿Cuándo fue la última vez que Salvador se comunicó con su familia?

Antes de perder contacto, el joven envió mensajes a sus familiares en los que pidió ayuda y expresó el miedo que sentía ante la posibilidad de ser enviado al frente de batalla.

Su madre asegura que no saben nada de él desde el 12 de noviembre y desconocen dónde se encuentra actualmente.

La familia también habría recibido información de la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre su incorporación al ejército ruso. Según lo que les comunicaron, conseguir que fuera dado de baja no sería un trámite sencillo.

La preocupación aumenta porque Salvador tiene un hijo de cinco años, por quien habría aceptado la oferta de empleo con la esperanza de mejorar sus condiciones de vida.

¿Qué hace el gobierno de Tlaxcala para traerlo de regreso a México?

Tras hacerse público el caso, el gobierno estatal confirmó que mantiene comunicación con la SRE para conocer el paradero del joven y explorar las posibilidades de gestionar su regreso.

Por ahora, la prioridad de sus familiares es saber si Salvador se encuentra con vida y dónde está. Mientras esperan noticias, mantienen su llamado de ayuda a las autoridades mexicanas para que intervengan y consigan traerlo de vuelta a casa.