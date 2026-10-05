Jóvenes Construyendo el Futuro: de “semillero” contra el crimen a quedarse sin nuevas inscripciones

Los asesinos de la maestra de Torreón tenían apenas 10 años cuando el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador defendía uno de sus principales programas: Jóvenes Construyendo el Futuro.

En julio de 2022, López Obrador aseguraba que el programa buscaba quitarle a la delincuencia a sus “semilleros”, al ofrecer a los jóvenes oportunidades para estudiar y trabajar y evitar que fueran obligados a tomar el camino de las conductas antisociales.

¿Qué pasó con la estrategia para alejar a los jóvenes del crimen?

Hoy, ese discurso enfrenta una pregunta incómoda: ¿qué ocurrió con esa estrategia?

El Gobierno federal determinó suspender temporalmente las inscripciones a Jóvenes Construyendo el Futuro. El argumento oficial es que todos los jóvenes ya están cubiertos, mientras que los beneficiarios reciben actualmente un apoyo mensual de 9 mil 582 pesos.

La pausa abre también dudas sobre la disponibilidad de esos recursos y sobre cómo serán utilizados.