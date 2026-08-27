Diez años sin Juan Gabriel: La voz del ‘Divo de Juárez’ que nunca se apagó y cuya leyenda sigue creciendo

Este 28 de agosto se cumplen 10 años de la muerte de Juan Gabriel , pero una década después de su partida, las canciones del Divo de Juárez siguen formando parte de la vida de millones de personas en México y América Latina.

Alberto Aguilera Valadez enfrentó pobreza, prejuicios y hasta dos años en prisión antes de convertirse en uno de los grandes referentes de la música en español; su historia comenzó desde muy joven y encontró un punto decisivo en 1972, cuando lanzó: No Tengo Dinero.

De la adversidad al escenario que conquistó México

Juan Gabriel convirtió sus experiencias en canciones que llegaron a públicos de distintas edades y condiciones sociales. Con el paso de los años llenó escenarios como el Palacio de Bellas Artes y el Zócalo de la Ciudad de México.

Su carrera tampoco se limitó a México; su música cruzó fronteras y se instaló en América Latina, donde sus canciones se volvieron parte de celebraciones, historias de amor y desamores.

¿Por qué Juan Gabriel sigue vigente 10 años después?

Su legado no terminó el 28 de agosto de 2016 . Nuevas generaciones continúan escuchando sus canciones y su figura permanece presente en la cultura popular.

Diez años después, la pregunta parece ser cuánto tiempo seguirá este fenómeno; la respuesta de quienes conocieron su trayectoria apunta a que serán muchas generaciones más.