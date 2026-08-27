Diez años sin Juan Gabriel: La voz del ‘Divo de Juárez’ que nunca se apagó y cuya leyenda sigue creciendo
Juan Gabriel murió hace 10 años, pero sus canciones siguen presentes en México y América Latina; conoce la historia del Divo de Juárez y su legado musical.
Este 28 de agosto se cumplen 10 años de la muerte de Juan Gabriel, pero una década después de su partida, las canciones del Divo de Juárez siguen formando parte de la vida de millones de personas en México y América Latina.
Alberto Aguilera Valadez enfrentó pobreza, prejuicios y hasta dos años en prisión antes de convertirse en uno de los grandes referentes de la música en español; su historia comenzó desde muy joven y encontró un punto decisivo en 1972, cuando lanzó: No Tengo Dinero.
De la adversidad al escenario que conquistó México
Juan Gabriel convirtió sus experiencias en canciones que llegaron a públicos de distintas edades y condiciones sociales. Con el paso de los años llenó escenarios como el Palacio de Bellas Artes y el Zócalo de la Ciudad de México.
Su carrera tampoco se limitó a México; su música cruzó fronteras y se instaló en América Latina, donde sus canciones se volvieron parte de celebraciones, historias de amor y desamores.
¿Por qué Juan Gabriel sigue vigente 10 años después?
Su legado no terminó el 28 de agosto de 2016. Nuevas generaciones continúan escuchando sus canciones y su figura permanece presente en la cultura popular.
Diez años después, la pregunta parece ser cuánto tiempo seguirá este fenómeno; la respuesta de quienes conocieron su trayectoria apunta a que serán muchas generaciones más.