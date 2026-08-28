¿De qué murió Juan Gabriel? Causa de su muerte y cronología de sus últimas horas

El 28 de agosto de 2016, la música latina recibió una de sus noticias más impactantes: la muerte del Divo de Juárez, Juan Gabriel, uno de los cantautores mexicanos más reconocidos. A una década de su fallecimiento, repasamos qué ocurrió durante sus últimas horas de vida, los hechos que se conocen sobre ese día y la causa de su muerte.

Las últimas horas de Juan Gabriel

La noticia fue confirmada el domingo 28 de agosto del 2016 por familiares y fuentes cercanas al artista. El fallecimiento se registró alrededor de las 11:30 de la mañana, hora local, en Santa Mónica.

Para reconstruir sus últimos días, hay que remontarse al 26 de agosto de 2016. Esa noche, Juan Gabriel ofreció un concierto en California, como parte de su gira "MeXXIco Es Todo". Ese espectáculo terminó convirtiéndose en su última presentación pública.

Dos días después, el cantante de "Amor eterno" murió en su casa de Santa Mónica. En las primeras horas posteriores al fallecimiento, medios estadounidenses reportaron que las autoridades habían recibido una llamada para investigar sobre una muerte natural en la residencia del artista.

Ese mismo domingo comenzaron a difundirse los primeros reportes sobre la causa de su muerte. Familiares señalaron que había sufrido un infarto, mientras que la oficina del forense confirmó inicialmente que se trataba de una muerte por causas naturales.

En ese momento, sin embargo, las autoridades todavía no habían establecido públicamente una causa médica definitiva.

El día siguiente, el jefe de la oficina del forense del condado de Los Ángeles explicó que no consideraban necesaria una autopsia después de revisar el historial médico del cantante.

El último concierto de Juan Gabriel

La última presentación de Juan Gabriel ocurrió el 26 de agosto de 2016 en el Forum de Inglewood, California. El cantante se encontraba de gira por Estados Unidos.

El concierto adquirió posteriormente un significado especial para sus seguidores, pues fue la última ocasión en que el artista se presentó ante el público. Dos días después, el "Divo de Juárez" murió en Santa Mónica.

Juan Gabriel murió a los 66 años, pero dejó una extensa obra musical con canciones que se convirtieron en clásicos de la música mexicana y latinoamericana.