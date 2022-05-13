Primer juicio contra soldado de Rusia por crimen de guerra en Ucrania

El primer juicio por crímenes de guerra de un soldado de Rusia desde el comienzo de la guerra de Ucrania ha arrancado este viernes en Kiev. Un soldado capturado de 21 años de una unidad de tanques está acusado de matar a tiros a un civil en bicicleta durante la primera semana de la guerra.

La ministra alemana de Exteriores, Annalena Baerbock, ha trasladado este viernes en nombre del G7 su "solidaridad" con los gobiernos de Ucrania y Moldavia en plena guerra ucraniana. Durante una reunión de ministros de Exteriores del grupo, formado por Estados Unidos, Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, Canadá y Japón, Baerbock ha señalado que es un "placer" coincidir con su homólogo moldavo, Popescu, si bien "la situación no puede ser definida como tal".

Comunicación entre Vladímir Putin y Olaf Scholz

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, y el canciller de Alemania, Olaf Scholz, sostuvieron una conversación telefónica en la que debatieron la situación humanitaria en Ucrania en el contexto de la "operación militar rusa" en este país, informó el Kremlin.

El presidente ruso, Vladimir Putin, ha dicho al canciller alemán, Olaf Scholz, que las negociaciones de paz están bloqueadas "esencialmente" por parte de Kiev.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, abordó este viernes con miembros del Consejo de Seguridad del país los planes de Finlandia y de Suecia de ingresar en la OTAN y la "amenaza potencial" que representa este paso para Rusia, informó el Kremlin.

Ucrania negocia cómo evacuar Azovstal

La coordinadora de acciones sobre corredores humanitarios de la Oficina del Presidente ucraniano, Tetiana Lomakina, ha asegurado que continúan las negociaciones para lograr evacuar a los médicos y combatientes heridos de la planta metalúrgica de Azovstal, en Mariupol, ciudad asediada por las tropas rusas desde febrero. "Se están llevando a cabo negociaciones sobre una importante segunda etapa de la operación humanitaria para rescatar a los trabajadores médicos y los heridos. Se trata de unas 500 personas", dijo la funcionaria ucraniana en declaraciones que publica Interfax-ukraine.

Nuevo buque en llamas en el Mar Negro

Ucrania informó a última hora de la noche de este jueves de que un nuevo navío ruso, el Vsevolod Bobrov, un moderno buque de apoyo logístico, se encuentra "en llamas" en aguas del mar Negro.

El portavoz de la administración militar de Odesa, Sergei Bratchuk, ha asegurado en su canal de Telegram que el buque registra daños, además de haberse declarado un incendio en el mismo.

Según ha asegurado la agencia ucraniana UNIAN, el navío se dirigía con refuerzos materiales hacia la isla de las Serpientes, un pequeño islote en el noroeste del mar Negro, en disputa también entre Ucrania y Rusia.

Las autoridades ucranianas han informado de que han prohibido la entrada al país a trece periodistas por trabajar presuntamente para Rusia en el marco de la invasión de Ucrania.

Apoyo económico de la UE a Ucrania

El jefe de la política exterior de la UE, Josep Borrell, ha declarado este viernes que el bloque proporcionará otros 500 millones de euros de ayuda militar a Ucrania y que confía en que se pueda llegar a un acuerdo en los próximos días para acordar un embargo sobre el petróleo ruso.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Zhao Lijian, ha declarado este viernes que la decisión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU de establecer una investigación sobre los presuntos abusos de los derechos humanos por parte de las tropas rusas había hecho tambalear la confianza de los miembros en el organismo. Zhao explicó durante una sesión informativa que la objeción de China se debe a que la ONU no ha examinado a algunos países que hacen la guerra, mientras que elige como objetivo a otros.

