¡Polémica en Morena! Julieta Ramírez, en la mira por operador de su equipo con condena en EU por tráfico de drogas

La senadora con licencia Julieta Ramírez, quien busca convertirse en candidata de Morena al Gobierno de Baja California, enfrenta cuestionamientos por las personas que forman parte de su equipo político, entre ellas un coordinador territorial señalado por haber cumplido una condena en Estados Unidos por tráfico de drogas .

De acuerdo con los señalamientos, se trata de Rubén Sandoval, quien habría pasado alrededor de 30 meses en prisión tras ser detenido mientras transportaba cerca de una tonelada de marihuana en un camión.

El propio Sandoval habría admitido su responsabilidad como parte de un acuerdo con las autoridades estadounidenses.

El señalamiento cobra relevancia por el papel que tendría actualmente dentro del proyecto político de Ramírez; según lo expuesto, Sandoval estaría encargado de tareas relacionadas con la movilidad, recursos y estructura territorial, además de mantener contacto con liderazgos de colonias y padrones vinculados con programas de Bienestar.