¡Exigen justicia! Migrantes protestan por incendio que mató a 40 personas en Ciudad Juárez

En plena Semana Santa, un grupo de migrantes se reunió en la ciudad fronteriza mexicana de Ciudad Juárez para orar, pedir justicia y recordar a las víctimas de un incendio en un centro de detención de migrantes en México que mató a 40 personas.

Los migrantes escribieron los nombres de las víctimas en una gran pancarta y colocaron velas en un altar con flores, fotografías y banderas.

Mario / Migrante venezolano:

“No queremos que en el futuro nos pase lo que les pasó a ellos con el gobierno y la migración en México. Los oficiales de migración nos han tratado mal en todos los estados de México”.

"Nos ponemos en sus zapatos... Han sido duros con nosotros. Ya queremos que nos dejen solos. Queremos trabajar en paz. Vinimos a trabajar para nuestras familias en Venezuela”, agregó el migrante venezolano identificado como Mario.

El 27 de marzo estalló un incendio en un centro de detención administrado por el Instituto Nacional de Migración (INM) de México en Ciudad Juárez, que mató a 40 migrantes de Colombia, Guatemala, El Salvador, Honduras y Venezuela y obligó a las autoridades mexicanas a prometer duras consecuencias para los responsables. .

Las autoridades mexicanas cerraron el centro de detención y arrestaron a cinco personas por la muerte de los migrantes, incluido personal del INM, un agente de seguridad privada y un venezolano acusado de iniciar el incendio.

Juan Pavón, migrante venezolano, pidió a "las autoridades competentes del gobierno mexicano para que esto (muerte de migrantes en centro de detención) no quede impune, que digan algo con urgencia. Para nosotros, esto es una necesidad y es un grito del dolor que estamos viviendo aquí”., finalizó.

Expertos de la ⁦@ONU_es⁩ pidieron a México investigue la muerte de migrantes en #CiudadJuárez.



Aquí el comunicado del Comité para la protección de trabajadores migratorios y sus familias y del Relator especial sobre los derechos de los migrantes: 👇🏽 https://t.co/YegFVxkl6S — Elia Almanza 💜💚💗 (@EliaAlmanzaA) April 5, 2023

Migrantes exigen justicia en Ciudad Juárez; protagonizan crucifixión en medio de Semana Santa

Migrantes y cristianos de la ciudad fronteriza mexicana de Ciudad Juárez protagonizaron una crucifixión de Jesús el para exigir justicia por las decenas de personas que murieron en un centro de detención de migrantes.

Un migrante que representaba a Jesús cargaba una cruz con las banderas de Centroamérica, Guatemala y Haití mientras otro vestido de policía lo flagelaba, en un acto organizado por grupos cristianos y locales.

“Aquí estamos luchando y haciendo justicia para que nuestros compañeros caídos regresen a Venezuela, sus familias puedan reunirse con ellos y darles sepultura”, dijo en el acto la migrante venezolana Yiber Zavaleta.

Un incendio ocurrido en la noche del lunes 27 de marzo había estallado en un centro de detención administrado por el Instituto Nacional de Migración (INM) de México, matando a 40 migrantes. Las autoridades arrestaron a cinco personas sospechosas de estar involucradas en el incendio.