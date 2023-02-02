Kamala Harris asiste al funeral de Tyre Nichols en Memphis

Hablando sobre un ataúd adornado con flores en la Iglesia Cristiana Mississippi Boulevard en Memphis, Tennessee, líderes de derechos civiles, predicadores y la vicepresidenta Kamala Harris asistieron al funeral de Tyre Nichols, ofreciendo consuelo a la familia del automovilista de 29 años de edad que murió tres días después de que los oficiales lo golpearan el mes pasado.

Los líderes de derechos civiles y los miembros de la familia también pidieron el fin de la violencia policial recurrente contra los afroamericanos.

Mientras recordaban a un joven que amaba la fotografía y el skate, y exigía justicia para Tyre Nichols, se dirigieron a una congregación que incluía a familiares de Breonna Taylor y George Floyd, dos afroamericanos cuyas muertes a manos de la policía desataron protestas en 2020.

Rodney Wells / Padrastro de Nichols:

No podemos seguir permitiendo que estas personas maltraten a nuestros hijos”.

La vicepresidenta Kamala Harris voló a Memphis y abrazó a la madre de Nichols, RowVaughn Wells, en los bancos antes de dirigirse a la congregación.

Kamala Harris / Vicepresidenta de Estados Unidos:

Esta es una familia que perdió a su hijo y a su hermano a través de un acto de violencia a manos y pies de personas que habían sido encargadas de mantenerlos a salvo”.

"Tyre Nichols debería haber estado a salvo". La demócrata prometió ayudar a aprobar una legislación federal para reducir la mala conducta policial.

Funeral de Tyre Nichols en Memphis; la vicepresidenta Kamala Harris entre los asistentes.

Asistentes califican muerte de Tyre Nichols, como linchamiento policial

Tyre Nichols murió el 10 de enero en un hospital a causa de las heridas que sufrió tres días antes cuando la policía de Memphis lo golpeó y lo detuvo mientras conducía a su casa.

Ben Crump, un abogado de la familia, calificó el incidente de "linchamiento policial".

El Departamento de Policía de Memphis despidió a cinco de los oficiales, que también son afroamericanos. Los fiscales los acusaron la semana pasada de asesinato en segundo grado, asalto, secuestro, mala conducta oficial y opresión.

El reverendo Al Sharpton, que a menudo ha hablado en los funerales de las víctimas de la brutalidad policial, denunció a los cinco oficiales como "matones" y traidores al movimiento de derechos civiles mientras elogiaba a Nichols en la ciudad donde el reverendo Martin Luther King Jr. fue asesinado en 1968.