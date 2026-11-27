Ante las bajas temperaturas que se han registrado en la Ciudad de México (CDMX), surge la duda sobre si podría volver a nevar en la capital este viernes 27 y durante el fin de semana. Aunque no es un fenómeno habitual, la CDMX tiene un antecedente histórico que vale la pena recordar: la última vez que sus habitantes vieron caer nieve y cómo lució la ciudad bajo un manto blanco.

¿Puede nevar en la CDMX este fin de semana?

Existe la posibilidad de que se presente este fenómeno en algunas zonas montañosas este viernes 27, sábado 28 y domingo 29 de noviembre.

De acuerdo con la SGIRPC, señaló que las zonas con mayor posibilidad de registrar nieve o aguanieve son las partes altas del sur y poniente de la Ciudad de México.

Entre las zonas montañosas se encuentran el Ajusco, San Miguel Topilejo y áreas elevadas de la Sierra de las Cruces, donde se podrán esperar bajas temperaturas.

Se espera que del viernes 27 al domingo 29 las temperaturas máximas estén entre 8 y 13 grados Celsius y las mínimas podrían estar entre -2 y 6 grados.

¿Cuándo fue la última vez que nevó en la capital?

La Ciudad de México tiene un antecedente histórico que sorprendió a sus habitantes: la nevada del 11 de enero de 1967, cuando varias zonas de la capital amanecieron cubiertas de nieve.

#UnDíaComoHoy de 1967 la Ciudad de México amaneció cubierta de blanco ❄️. Sí, leíste bien: se registró una nevada histórica ⛄️ que en lugares como San Ángel, Chapultepec y el Zócalo alcanzó 8 cm de espesor. ¿Y por tu casa, sabes cómo fue?#VacúnateYPonte😷 pic.twitter.com/zHJ6dMCkg3 — UNAM (@UNAM_MX) January 11, 2022

El fenómeno dejó una imagen poco común en la ciudad, pues lugares como San Ángel, Chapultepec y el Zócalo registraron acumulaciones de nieve que alcanzaron hasta 8 centímetros de espesor.

La caída de nieve transformó el paisaje y permitió que calles, parques y espacios públicos lucieran completamente blancos.

Desde entonces, aquella jornada permanece como uno de los episodios climáticos más recordados de la Ciudad de México.