La cumbre en Washington que activa la nueva fase antiterrorista de Estados Unidos

La ciudad de Washington se convirtió en el epicentro de la estrategia de seguridad internacional al albergar la Cumbre contra el Terrorismo Político de Extrema Izquierda y el Narcoterrorismo.

El encuentro, que reunió a más de 60 representantes de naciones de Asia, Europa y América, tuvo como objetivo central trazar el siguiente capítulo en la lucha directa contra organizaciones criminales extranjeras, equiparando formalmente el combate al narcotráfico con los protocolos utilizados contra el yihadismo global.

Sin embargo, el mapa de participantes dejó en evidencia marcadas ausencias en el continente americano. Gobiernos como los de Colombia, Nicaragua, Brasil y, de forma destacada, México, declinaron asistir al encuentro a pesar de haber recibido invitaciones formales por parte de los organizadores.

“Un cáncer mortal": Las posturas de la Casa Blanca

El tono de la cumbre quedó definido por discursos sumamente severos que apuntaron a la complicidad institucional y al peligro que corren las democracias occidentales. Uno de los oradores principales fue el asesor de seguridad de la Casa Blanca, Stephen Miller, considerado uno de los arquitectos clave en la estrategia de persecución contra los cárteles de la droga y las redes políticas de cuello blanco.

“Este es un cáncer mortal para la civilización. Y el mayor riesgo que corremos es que nuestras instituciones se hayan vuelto demasiado débiles y cobardes para poder defenderse de una amenaza mortal”, sentenció Stephen Miller durante su intervención.Stephen Miller ha sido una de las figuras detrás de los planes que derivaron en la captura de personajes como Nicolás Maduro y del impulso a las constantes acusaciones de conspiración y vínculos delictivos que pesan sobre miembros del partido oficialista Morena en México.

Por su parte, el Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, reforzó la postura ideológica del encuentro al señalar que, más allá de las etiquetas que adopten estos grupos, su raíz operativa es la misma:

“Pueden autodenominarse anticapitalistas, antiimperialistas, comunistas, anarquistas o marxistas. Pero su esencia siempre es la misma. Se trata de un resentimiento venenoso disfrazado de igualdad, justicia y liberación: una necesidad imperiosa de destruir lo que hombres superiores han construido”, afirmó Marco Rubio.

El protocolo: Persecución, visas y congelamiento de activos

La cumbre funciona como un llamado urgente para que las naciones aliadas compartan de forma sistemática inteligencia militar y datos financieros. El objetivo de la Casa Blanca es coordinar una estructura antiterrorista internacional que aplique tres medidas de presión inmediata: la persecución global de objetivos, el bloqueo total de activos bancarios y la denegación de visados para los involucrados y sus redes de apoyo.

Marco Rubio instó a los países presentes a reconstruir el aparato de seguridad colectiva: “Mediante inteligencia e intercambio de información, una estrategia coordinada de aplicación de la ley, la identificación y la desarticulación de las redes financieras, desmantelaremos estas redes paso a paso”.