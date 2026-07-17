¿Qué dijo Trump en su discurso y cómo influirá en EU?

La noche del jueves, los reflectores de la Casa Blanca se encendieron para un mensaje en horario estelar que dejó una lectura sobre el futuro político de Estados Unidos.

El presidente Donald Trump dirigió un discurso enfocado en la seguridad del sistema electoral que podría ser un adelanto sobre su postura ante las elecciones intermedias de noviembre de este año.

📺 Desde la Casa Blanca, Donald Trump (@POTUS) aseguró que las fronteras de Estados Unidos son ahora “las más seguras en la historia del país”, al afirmar que en los últimos 14 meses no ha ingresado ningún inmigrante ilegal.



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Estos fueron los puntos más relevantes de su discurso del día de ayer:

Documentos desclasificados, pero pocas pruebas nuevas

El mandatario presentó una serie de documentos de inteligencia recientemente desclasificados para asegurar que el sistema electoral estadounidense es "catastróficamente deficiente". Sin embargo, las primeras revisiones de los textos apuntan a que se trata de reportes de vulnerabilidades ya conocidos desde una evaluación del año 2021.

Aunque Donald Trump citó sospechas sobre la obtención de archivos de votantes por parte de China, los propios informes de inteligencia de su gobierno de aquel año concluyeron que, si bien el gigante asiático recopiló datos, no interfirió de manera directa en los resultados electorales. Incluso el periodista conservador John Solomon, quien colaboró con la Casa Blanca para la difusión de estos archivos, admitió que la comunidad de inteligencia cuenta con "cero evidencia" de que una potencia extranjera haya alterado votos en los procesos de 2020, 2022 o 2024.

La advertencia para las elecciones de 2026

Para los observadores políticos, el verdadero peso del mensaje no radicó en el pasado, sino en el futuro inmediato. Con unas elecciones intermedias de 2026 que se proyectan sumamente complejas para el Partido Republicano, el discurso pareció pavimentar el camino para cuestionar los resultados si estos no favorecen a su fuerza política.

"Estos documentos revelan un sistema electoral tan roto y vulnerable que nadie puede defenderlo. No es defendible", sentenció Donald Trump, llegando a comparar los procesos de su país con los de "un país del Tercer Mundo".

La ley "SAVE America Act"

El mandatario condicionó la legitimidad de las elecciones intermedias a la aprobación por parte del Congreso de una reforma electoral conocida como la "SAVE America Act". Con un tono visiblemente molesto, Donald Trump arremetió contra la oposición parlamentaria:

"¿Qué tan fácil es aprobarla? A menos que quieras hacer trampa. La única razón por la que no lo harías es porque quieres hacer trampa, porque tus políticas son muy malas y tus candidatos tan patéticos que no puedes ganar de otra manera".Ante esto, el bloque de los 24 gobernadores demócratas del país emitió un comunicado conjunto acusando al mandatario de intentar "intimidar y silenciar a los votantes", defendiendo la solidez y seguridad histórica de las urnas estadounidenses.

Menos reclamos sobre las elecciones de 2020 y la mira en el "Estado Profundo"

A diferencia de otras ocasiones, el presidente no se enfocó en insistir en que él ganó la elección presidencial de hace seis años. En su lugar, dirigió sus críticas hacia los funcionarios de seguridad que en su momento catalogaron al proceso de 2020 como "el más seguro de la historia", acusando a miembros del llamado "Estado profundo" de encubrir fallas estructurales. No obstante, anunció que ordenará al director del FBI, Kash Patel, revisar antiguos expedientes sobre supuestas anomalías de registro de votantes en el estado de Míchigan.

No todas las cadenas de televisión lo transmitieron

La transmisión del discurso abrió un debate ético y profesional en los medios de comunicación estadounidenses. Varias cadenas importantes, incluida CNN, decidieron no transmitir el mensaje en vivo por televisión debido a que el formato de cadena nacional suele reservarse para emergencias de Estado y no para discursos de carácter político.

Aunque el portavoz de la Casa Blanca, Steven Cheung, calificó a los difusores ausentes de "cobardes que no quieren que se escuche la verdad", la decisión de las televisoras se fundamentó también en el hecho de que, apenas al iniciar su intervención, el presidente repitió datos sobre la inflación y estadísticas de criminalidad que no coinciden con los registros oficiales.

Además, las televisoras están protegidas por la 1° Enmienda en decidir qué transmitir.