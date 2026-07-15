Departamento del Tesoro designa al Cártel de Juárez y Los Viagras como organizaciones terroristas

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos dio un paso sin precedentes. El gobierno estadounidense clasificó de manera oficial al Cártel de Juárez y a la organización de "Los Viagras" bajo la categoría de agrupaciones terroristas extranjeras y globales.

Esta controvertida medida marca un punto de inflexión en la estrategia de la Casa Blanca contra el crimen organizado en México. Al ser elevados a este estatus, la medida contempla sanciones financieras internacionales, congelamiento de activos y restricciones comerciales.

Ambas organizaciones se suman a la lista negra junto al Cártel de Sinaloa, Cártel Jalisco Nueva Generación, Cártel del Golfo, Los Zetas, Organización de los Beltrán Leyva, la Familia Michoacana y el Cártel de Tijuana.

Estados Unidos designó al Cártel de Juárez y Los Viagras como organizaciones terroristas extranjeras.https://t.co/dV8hDsBlL4 pic.twitter.com/DPhCaZFHwA — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 15, 2026

Las sanciones al Cártel de Juárez y a la organización de "Los Viagras"

Con la incorporación del Cártel de Juárez y Los Viagras a este listado, se activa un paquete de medidas de asfixia económica que operará a nivel global de forma inmediata. Las implicaciones financieras directas contemplan:



El bloqueo absoluto y congelamiento de cualquier activo, propiedad o cuenta bancaria vinculada a estos grupos que se encuentre dentro de la jurisdicción de EE. UU.

de cualquier activo, propiedad o cuenta bancaria vinculada a estos grupos que se encuentre dentro de la jurisdicción de EE. UU. La prohibición comercial y financiera total a nivel internacional, impidiendo que cualquier entidad realice transacciones con ellos.

La suspensión del uso de plataformas digitales, sistemas de pago y remesas que estas organizaciones utilicen para blanquear sus recursos ilegales.

Con esta decisión, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) busca paralizar el financiamiento del tráfico de fentanilo y las operaciones armadas en estados clave como Chihuahua y Michoacán.

Bajo el marco jurídico de seguridad nacional de los Estados Unidos, las sanciones no se limitan únicamente a los líderes o integrantes activos de ambas células.

Cualquier persona física, empresa o institución financiera que colabore, haga negocios, preste servicios o proporcione apoyo material a estos grupos podría enfrentar consecuencias legales directas bajo las severas leyes antiterroristas estadounidenses. Esto incluye procesos de extradición inmediatos y el congelamiento preventivo de cuentas bancarias a nivel mundial a quienes operen como sus prestanombres.