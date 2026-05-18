La estrategia legal de los dos de Sinaloa que se entregaron a la justicia de Estados Unidos

Ustedes ya notaron que tanto el general Gerardo Mérida Sánchez como Enrique Díaz Vega no han contratado a abogados gringos pesados... ¿Qué raro, no?

Porque si algo tiene usted que saber, es que con el enorme peso de las acusaciones los dos deberían estar muertos de miedo a lo que les viene, a ellos, a sus familias y hasta a los asociados que compartan alguna de sus culpas.

Los dos exfuncionarios del gobernador Rubén Rocha Moya son gente educada y con cierta sofisticación. A estas alturas ya deberían tener, no uno sino varios despachos de abogados criminalistas estadounidenses viendo cómo sacarlos del enorme lío. Esta circunstacia es inusual, pero "ojo", nos está indicando que los dos van a cooperar con los fiscales.

¿Por qué es extraño que usen abogados de oficio?

En casos federales de narcotráfico y conspiración con cárteles: Los acusados suelen contratar abogados privados especializados en casos federales complejos, especialmente cuando enfrentan mínimos obligatorios de 40 años o cadena perpetua. Vean lo que hicieron "Los Chapitos", vean ustedes cómo se defendió el mismo "Chapo" Guzmán, con bufetes de primer orden de Estados Unidos.

Los abogados de oficio son competentes, pero no suelen llevar casos de tan alto perfil político y mediático. Cuando un acusado usa abogado de oficio en un caso así, suele significar una de dos cosas:

No tiene acceso inmediato a fondos (por congelamiento de cuentas o riesgo de que el origen sea ilícito).

Planean cooperar con fiscales, y por ello no invierten en una defensa agresiva inicial.

En este caso, ya sabemos que ambos están en conversaciones para cooperar con el Departamento de Justicia y que en esa acción van a embarrar a mucha gente.

Además de lo que le acabo de contar, hay una posible tercer razón, para que los dos acusados sigan teniendo abogados de oficio. Los dos podrían estar esperando lo que los fiscales les ofrezcan lo que aquí se llama un “Proffer Meeting”.

¿Qué es un “Proffer Meeting” o “Queen for a day”?

Los fiscales le llaman también “Reina por un día”. Esta es una reunión donde el acusado, acompañado del abogado de oficio, que vigila que el procedimiento sea el adecuado, le ofrece a los fiscales todo lo que sabe y todo lo que recuerda acerca del caso y de las acusaciones. (La aplicación estricta del derecho procesal en estos casos es muy importante).

Se llama “Queen for a Day” porque ese día el Departamento de Justicia y los fiscales le ponen toda su atención al acusado. Es aquí que los acusados deben manifestar: “Esto es lo que sé, si les sirve, negociamos”.

Lo que el acusado tiene que contar es todo lo que sabe, y esta narrativa necesita ser de manera detallada, honesta y verificable. Aquí es donde sabremos todo lo que los acusados saben sobre crímenes, redes, asociados, personas y hechos relevantes.

El objetivo es que los fiscales evalúen si esa información que el acusado está ofreciendo:



Es verdadera, es útil y sobre todo si puede ayudar a acusar a personas de mayor nivel.

Si puede corroborarse con evidencia independiente.

Sobre todo si la información es valiosa.

Entonces, el Departamento de Justicia y el Distrito Sur, podrían ofrecer:

Un acuerdo de cooperación.

Una reducción de sentencia por cooperación.

O incluso, la siempre muy deseada protección de testigos.

Protección parcial durante el Proffer Meeting

El Proffer no concede inmunidad, pero sí da una protección limitada: Lo que el acusado diga no puede usarse directamente en su contra, excepto si miente o contradice lo dicho con acciones en el futuro ocurriendo en el juicio.

Sí puede usarse para obtener evidencia independiente, por ejemplo, si el acusado dice “X recibió sobornos”, los fiscales pueden investigar a X, pero no pueden usar la frase del acusado como prueba.

¿Será en esa reunión en la que se decidirá, si los acusados pueden convertirse en testigos cooperantes?

Y aquí entra el punto clave en estos dos casos: los cargos de narcoterrorismo NO impiden la cooperación. De hecho, la cooperación es la única vía para evitar cadena perpetua. El Departamento de Justicia usa dos mecanismos:

5K1.1 (reducción de sentencia por cooperación sustancial)

(reducción de sentencia por cooperación sustancial) Rule 35 (b) (reducción posterior a la sentencia si siguen cooperando)

¿Qué tipo de información podrían ofrecer?

Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad de Sinaloa:

Acceso a mandos policiales, militares y políticos

Conocimiento de protección institucional al Cártel de Sinaloa

Posible información sobre flujos de armas y rutas



Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas:

Conocimiento de financiamiento político, contratos, desvíos

Posibles vínculos con campañas, gobernadores, alcaldes

Información sobre lavado de dinero y empresas fachada

Ambos perfiles son oro puro para fiscales federales, por eso la otra gran pregunta de hoy es: ¿Pueden estos dos ser testigos protegidos?

La respuesta es sin duda un sí , pero con matices.

El programa de protección de testigos, el llamado (WITSEC), Witness Security Program o Programa de Seguridad de Testigos) es el Programa Federal de Protección de Testigos de los Estados Unidos.

Acepta:



Narcotraficantes

Sicarios

Políticos corruptos

Testigos de alto valor

Incluso exmiembros de cárteles

Lo que importa es:



Que su testimonio sea crucial Que el riesgo contra su vida sea real Que estén dispuestos a cortar todo vínculo con su vida anterior

En casos de narcoterrorismo, el riesgo es altísimo, lo cual favorece su elegibilidad.

¿Qué señales nos indicarían que ya están cooperando?

Estas son señales típicas en los casos federales:

Uso prolongado de abogado de oficio

Audiencias selladas o parcialmente selladas

Retrasos “administrativos” en el proceso

Cambios de abogado después de un “Proffer Meeting”

Solicitudes de traslado a instalaciones federales específicas

Falta de declaraciones públicas de su defensa

Si alguna de las anteriores aparece, es casi seguro que están negociando.

Evaluación final de viabilidad de los dos acusados

Gerardo Mérida Sánchez

Alta viabilidad de cooperación:

Tiene información operativa y política. Es un objetivo ideal para los fiscales porque puede llegar muy alto no solo entre autoridades civiles, sino entre autoridades militares.



Enrique Díaz Vega

Muy alta viabilidad de cooperación:

Tiene información financiera y política. Puede conectar dinero, campañas y cárteles, con políticos muy encumbrados a todos los niveles del gobierno estatal y nacional.

Probabilidad de que al menos uno coopere: Las probabilidades son muy altas. En casos con 10 acusados, el DOJ espera que de 2–4 acusados cooperen.

Conclusión principal

Si cooperan, sus testimonios pueden llegar MUY, muy, muy arriba —incluso a niveles de gobernadores, secretarios de Estado federales y operadores políticos nacionales. Esto no es especulación política: es simplemente cómo funciona la cooperación en casos federales de crimen organizado.

¿Qué determina “qué tan arriba” pueden llegar?

El Departamento de Justicia de Estados Unidos evalúa tres cosas:

Acceso a información directa

Capacidad de corroboración (documentos, mensajes, transferencias, órdenes)

Valor estratégico para desmantelar redes político-criminales

Ambos acusados cumplen con estos criterios. Mientras en México debería haber gente metida debajo de la cama. Los golpes que se vienen serán severos... muy severos. Por eso es tan importante la estrategia legal de los dos que se entregaron a la justicia de Estados Unidos.

