¿Se entregarán “Los Chapitos”? Lo que sabemos de la negociación con Estados Unidos

Mientras las autoridades de Estados Unidos cierran la pinza contra líderes del Cártel de Sinaloa y narcogobernadores como Rubén Rocha Moya, los líderes de la facción de "Los Chapitos" de la organización criminal estarían por negociar una entrega al gobierno estadounidense.

El papel de Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán en la entrega voluntaria

Un reporte del diario Los Angeles Times indica que los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán: Iván Archivaldo Guzmán Salazar y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, alias “Alfredillo”, mantienen contactos con autoridades de la Unión Americana con el fin de entregarse voluntariamente.

De acuerdo con dos fuentes familiarizadas con el asunto, los hijos del líder y fundador del Cártel de Sinaloa, ya preso en Estados Unidos, iniciaron estos acercamientos desde hace un año. Las mismas fuentes indicaron al reportero Keegan Hamilton que ambos hermanos observarán la evolución de los casos judiciales de sus medios hermanos, detenidos en Chicago, antes de tomar una decisión final.

Cabe recordar que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) ofrece hasta 10 millones de dólares por información que lleve a la detención de Iván Archivaldo y Jesús Guzmán Salazar.

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¿Cómo afecta la captura de "El Mayo" Zambada a la facción de Los Chapitos?

Cabe recordar que Joaquín Guzmán López y Ovidio Guzmán López ya están bajo custodia de las autoridades estadounidenses. Ovidio fue entregado por el gobierno mexicano en el año 2023 y tiene un acuerdo de colaboración judicial.

En tanto que Joaquín se declaró culpable de cargos de narcotráfico y lavado de dinero, así como que reconoció su participación en el secuestro y traslado de Ismael “El Mayo” Zambada en 2024 para entregarlo a autoridades estadounidenses.

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Además, la misma nota periodística indica que Estados Unidos investiga si los integrantes del Cártel de Sinaloa participaron en amenazas, secuestros e intimidaciones contra opositores políticos con el fin de favorecer la llegada de Rubén Rocha Moya a la gubernatura de la entidad.

El reporte también relaciona la actual ola de violencia en Sinaloa con la captura y traslado de “El Mayo” Zambada a Estados Unidos y resalta la crisis de seguridad en la capital, Culiacán.

