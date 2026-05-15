Gerardo Mérida se declara “no culpable” ante la corte en Nueva York

El exsecretario de seguridad de Sinaloa, Gerardo Mérida compareció ante una corte en Nueva York, donde se declaró “no culpable” frente a los cargos que se le imputan. El exfuncionario forma parte de un proceso judicial que continúa en desarrollo.

Gerardo Mérida Sánchez, quien se desempeñó como secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Rocha de septiembre de 2023 a diciembre de 2024, fue arrestado en Arizona el lunes 11 de mayo y presentado ante un juez federal en Tucson al día siguiente, de acuerdo con registros judiciales hechos públicos el 14 de mayo.

#ÚLTIMAHORA 🚨 El exsecretario de Seguridad Pública de #Sinaloa, Gerardo Mérida, se declaró 'no culpable' ante autoridades de EUhttps://t.co/4TqBQ1EZj5 pic.twitter.com/ut0fJtVQ8t — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 15, 2026

Este viernes compareció ante la corte federal en Manhattan, donde continúa enfrentando el proceso en su contra.

A Gerardo se le acusa, junto con Rubén Rocha y otros funcionarios, de presuntamente conspirar con líderes del Cártel de Sinaloa para facilitar el tráfico de grandes cantidades de narcóticos hacia Estados Unidos a cambio de apoyo político y sobornos.

De acuerdo con registros de un tribunal federal en Estados Unidos, el exfuncionario forma parte de una lista de políticos y exservidores públicos sinaloenses investigados por supuestos nexos con el crimen organizado, entre ellos Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios mexicanos.

¿Qué significa declararse "No culpable"?

En el sistema judicial de Estados Unidos, “declararse no culpable” y “declararse inocente” suelen usarse como equivalentes en el lenguaje cotidiano, pero técnicamente no significan exactamente lo mismo.

Cuando una persona se declara “no culpable”, está haciendo una declaración formal ante la corte en la que rechaza los cargos presentados por la fiscalía.

No significa necesariamente que afirme su inocencia total, sino que obliga al Estado a probar su responsabilidad más allá de una duda razonable durante el juicio.

Por otro lado, el término “inocente” no es una declaración formal dentro del procedimiento penal estadounidense.

En el lenguaje legal estricto, la inocencia no se “declara” como tal en la audiencia inicial; más bien, es la condición que se presume desde el inicio del proceso. Es decir, toda persona es considerada inocente hasta que se demuestre lo contrario.