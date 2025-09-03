La emoción crece entre los fanáticos del reality La Granja VIP, que iniciará transmisiones el 12 de octubre con una cobertura 24/7. A través de la señal de Azteca Uno de Tv Azteca la audiencia podrá disfrutar de todo lo que sucede en esta edición, con dos co-conductoras al frente que prometen llevar la experiencia a otro nivel: Kristal Silva y Alex Garza.

Las populares presentadoras adelantaron detalles sobre su participación en Nosotros, Ustedes y Hechos con Los Ruiz Lara de Fuerza Informativa Azteca (FIA): “Al mismo tiempo juntas, es una cosa muy extraña, pero la cosa es que vamos a tener la transmisión 24/7 de todo lo que sucede en La Granja VIP”, destacó Alex Garza. Añadió que estará en los resúmenes de lo más importante que suceda en el día.

Mientras que Kristal Silva estará acompañando al conductor Adal Ramones en las transmisiones en vivo, así como con los concursantes: los granjeros y en las galas semanales.

La Granja VIP: un reality con conducción femenina

Este reality traerá una dinámica especial con la participación de las dos conductoras que estarán dentro y fuera de la casa. Kristal Silva reveló con orgullo el privilegio que significa ser co-conductora de La Granja VIP, aunque con límites para el contacto físico con los participantes. “Voy a ser la única que puede entrar a esta granja, pero no puedo tener contacto directo, los puedo abrazar y consolar, pero será a cierta distancia”, destacó.

Estas presentadoras no solo estarán en el papel de voces del programa, también guiarán a los participantes en retos y dinámicas.

Expectativas y sorpresas: la convivencia, el aislamiento y la presión en La Granja VIP

La convivencia con animales y el aislamiento sin acceso a familiares o teléfonos hará que esta edición de La Granja VIP muestre el lado humano de los participantes. Así lo destacaron las anfitrionas: “Estar aislados sin tu gente, sin teléfonos. Va a sacar lo mejor y lo peor de cada persona. como todos los seres humanos, tenemos matices, Nadie es bueno ni malo, todos tenemos momentos y ahí los vamos a conocer”, afirmó Alex Garza.

¿Cuándo es el estreno de La Granja VIP?

La Granja VIP tendrá su estreno el domingo 12 de octubre de 2025 por la señal de Azteca Uno de Tv Azteca, con la conducción principal de Adal Ramones.

Además, habrá un resumen diario de lo más relevante que pase en el reality, en el programa Cacareando la Granja, que será emitido por Azteca 7.