Javier Alatorre presentó a Adal Ramones como el conductor del nuevo reality de Tv Azteca, “La Granja Vip”, en el programa, 16 celebridades vivirán la rutina de una granja real. No te pierdas este nuevo programa, aquí te decimos la fecha de estreno.

¿De qué tratará el nuevo reality de Tv Azteca y cuándo se estrena?

El nuevo reality de encierro “La Granja Vip” se estrenará el domingo 12 de octubre y trasladará a los espectadores al esfuerzo diario que implica trabajar en una granja.

Inspirados en experiencias reales, como las de la abuela de Adal Ramones, quien se levantaba temprano todos los días para recoger los huevos de sus gallinas.

Los 16 participantes, todos celebridades, tendrán que sembrar, lavar, ordeñar y realizar múltiples tareas propias del campo para ganar diferentes premios.

Cada actividad está diseñada para mostrar el trabajo constante que requiere la vida en la granja, mientras los granjeros enfrentan condiciones climáticas como lluvia y frío, y participan en pruebas que evaluarán su carácter y resistencia.

¿Quiénes son los participantes de “La Granja Vip”?

El reality contará con 16 granjeros, 8 hombres y 8 mujeres, quienes serán tratados estrictamente durante toda la competencia.

Hasta el momento no se han revelado quienes serán los participantes que formaran parte del nuevo reality que conducirá Adal Ramones.

“La Granja Vip” tendrá programas en vivo donde se mostrarán premios y castigos según el desempeño de los participantes.

Los animales que también formaran parte de la granja estarán cuidadosamente supervisados por veterinarios durante todas las actividades, y las pruebas que enfrentarán los concursantes fueron previamente evaluadas junto con el equipo de producción.

Con este formato, “La Granja Vip” promete combinar entretenimiento, disciplina y desafíos propios del mundo rural, en un espacio donde cada esfuerzo será visible para la audiencia.