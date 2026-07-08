El refugio del surrealismo: ¿Por qué Leonora Carrington y Remedios Varo tenían esculturas en la San Rafael?

La colonia San Rafael esconde entre sus calles pasajes históricos que marcaron el rumbo del arte mundial en el Siglo XX. Pocos saben que la presencia de monumentos dedicados a la vanguardia surrealista en el atrio de la Parroquia de San Cosme y San Damián no obedecía a un simple adorno urbano, sino a un homenaje vecinal muy profundo. Leonora Carrington y Remedios Varo vivieron en un edificio cercano a esta parroquia, convirtiendo a este rincón de la Ciudad de México en su punto de reunión definitivo.

🚨⛪ Roban obras de arte en la Parroquia de los Santos Cosme y Damián, ubicada en la colonia San Rafael, alcaldía Cuauhtémoc, #CDMX



Sujetos sustrajeron al menos 5 placas de bronce y, días después, ingresaron nuevamente al templo para llevarse 3 esculturas más. Los responsables… pic.twitter.com/NnDcJ3AJes — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 8, 2026

Fue precisamente en ese departamento del barrio donde ambas pintoras y escritoras construyeron una de las complicidades creativas más legendarias de la historia del arte, compartiendo obsesiones por la alquimia, el misticismo y la literatura. Por ello, la comunidad de la zona mandó a realizar esculturas inspiradas en sus obras para instalarlas en la iglesia, un patrimonio valuado en 150 mil pesos que desafortunadamente acaba de ser blanco de la delincuencia.

El epicentro surrealista de la colonia San Rafael

El edificio donde habitaban y se reunían Carrington y Varo se localiza a unos pasos del templo religioso. Durante los años cuarenta y cincuenta, tras haber huido de los estragos de la Segunda Guerra Mundial en Europa, ambas creadoras encontraron en la San Rafael un refugio bohemio. La cercanía con la Parroquia de San Cosme y San Damián hizo que el atrio del templo se convirtiera de forma natural en el espacio ideal para plasmar el orgullo de la comunidad por haber albergado a semejantes figuras del arte universal.

Para honrar esa memoria histórica y el lazo que unía a las artistas con la colonia, el espacio eclesiástico llenó su atrio con piezas conmemorativas y esculturas de bronce modeladas bajo la estética de las creadoras, convirtiendo un espacio religioso en una extensión del legado cultural del barrio.

El robo que atenta contra el patrimonio histórico del barrio

Esta entrañable conexión cultural volvió a salir a la luz tras la triste denuncia del sacerdote José de Jesús Aguilar, quien reportó que el recinto fue saqueado por ladrones profesionales durante la madrugada de este martes, entre las 4:00 y las 5:00 horas. Los delincuentes violaron la seguridad del templo para llevarse tres esculturas de bronce, entre las que destacan una pieza inspirada directamente en una creación de Remedios Varo y otra basada en el estilo de Leonora Carrington, además de dos figuras de ángeles instaladas en honor a niños con cáncer.

A pesar de que las autoridades capitalinas anunciaron la captura de un sujeto presuntamente relacionado con el hurto, la indignación de los vecinos radica en el atentado contra la memoria del lugar. Las obras de bronce no solo representaban un valor monetario de 150 mil pesos, sino que eran el recordatorio diario de que en esas mismas calles, dos de las mentes más brillantes del surrealismo caminaban, se reunían y transformaban el arte desde el corazón de la San Rafael.

