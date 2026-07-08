VIDEO: Roban esculturas de Leonora Carrington y placas conmemorativas de una parroquia en la Cuauhtémoc

La Parroquia de San Cosme y San Damián, ubicada en la colonia San Rafale, alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México (CDMX), sufrió un robo durante la madrugada de este martes, cuando un sujeto sustrajo esculturas y placas de bronce colocadas en el atrio del templo. El valor de las piezas supera los 150 mil pesos e incluye obras inspiradas en Leonora Carrington.

Roban Parroquia de San Cosme y San Damián en CDMX

La parroquia ubicada en la colonia San Rafael, fue víctima de un robo durante la madrugada de este martes 7 de julio, cundo un sujeto sustrajo diversas esculturas y placas de bronce colocadas en el atrio del templo.

El sacerdote José de Jesús Aguilar Valdés denunció el hecho y señaló que el valor de las piezas robadas supera los 150 mil pesos.

De acuerdo con la denuncia, los objetos sustraídos forman parte de las obras y reconocimientos que se encontraban instalados en el exterior del recinto religioso.

Entre las piezas robadas se encuentran tres esculturas de bronce: una dedicada a la artista Leonora Carrington, otra inspirada en una obra de Remedios Varo y una más que representa la figura de dos ángeles.

¡Ayúdenme por favor a difundir este robo! pic.twitter.com/Ej9OFVIky8 — PadreJosedeJesusAguilar (@PadreJosedeJes) July 7, 2026

Además, el presunto responsable también se llevó tres placas conmemorativas. Una de ellas estaba relacionada con la defensa de los animales, otra era un reconocimiento a las artistas y la tercera rendía homenaje a las madres buscadoras.

La parroquia dio a conocer el robo ocurrido durante la madrugada y detalló que el valor estimado de las esculturas y placas sustraídas supera los 50 mil pesos, debido a la importancia de las piezas que se encontraban en el templo.

Robo en iglesia de Puebla: así fingió rezar para llevarse las limosnas

Un presunto robo al interior de una iglesia del municipio de Libres, Puebla, quedó captado por cámaras de seguridad, luego de que un hombre aparentemente fingió permanecer en oración antes de dirigirse a las alcancías donde los feligreses depositan sus limosnas.

Las imágenes, que comenzaron a circular en redes sociales, muestran el recorrido del sujeto por el templo antes de acercarse a las cajas de donativos y posteriormente a una imagen religiosa, donde presuntamente continuó buscando dinero.

El video provocó una ola de reacciones entre usuarios, quienes condenaron lo ocurrido al tratarse de un recinto destinado a la oración y la convivencia religiosa.