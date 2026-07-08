Cae presunto ladrón de la Parroquia San Cosme tras ser rastreado por cámaras de seguridad

Un hombre de aproximadamente 26 años fue detenido por su presunta participación en el robo de placas y esculturas de bronce de la Parroquia de San Cosme y San Damián, ubicada en calles de la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México (CDMX).

El valor de las piezas robadas supera los 150 mil pesos e incluyen obras inspiradas en Leonora Carrington.

Cámaras de seguridad delatan a sospechoso en la Cuauhtémoc; le aseguran dosis de marihuana

La detención del presunto implicado en el robo de las placas y esculturas de bronce se llevó a cabo tras revisar las cámaras de seguridad, así como los recorridos por parte de la policía capitalina en calles de la Cuauhtémoc.

Al llegar al cruce de las calles Serapio Rendón y la Av. San Cosme, en la colonia San Rafel, los oficiales notaron a un hombre que actuaba de manera inusual y con características físicas similares al sujeto que había robado las piezas de la Parroquia de San Cosme y San Damián.

Elementos de la policía capitalina le marcaron el alto y comenzaron con la revisión preventiva, en la que se le aseguraron 19 bolsas de plásticos con marihuana, así como cinco cigarros de elaboración artesanal con la misma sustancia.

El hombre de 26 años, fue llevado al Ministerio Público para que un agente determine su situación legal e iniciar una carpeta de investigación, así lo informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México en un comunicado.

Un hombre fue detenido en la alcaldía Cuauhtémoc por su presunta participación en el robo de placas y esculturas de bronce de una iglesia.



La captura se realizó en la colonia San Rafael, donde además le aseguraron varias bolsitas con aparente marihuana.



Fue ubicado tras el… pic.twitter.com/4aoH6rNsUG — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 8, 2026

¿Qué pasó con las piezas robadas de la Parroquia de San Cosme?

¿Ya las encontraron? Hasta el momento las autoridades no han dado más información sobre las placas y las estructuras robadas de la Parroquia de San Cosme.

Así fue el robo de las esculturas y placas de la Parroquia de San Cosme en la Cuauhtémoc

La madrugada de este 7 de julio 2026, se reportó el robo en la Parroquia San Cosme y San Damián, cuando un sujeto sustrajo diversas esculturas y placas de bronce colocadas en el atrio del templo.

De acuerdo con la denuncia, los objetos robados forman parte de las obras y reconocimientos que se encontraban instalados en el exterior del recinto religioso.

Entre las piezas robadas se encuentran tres esculturas de bronce: una dedicada a la artista Leonora Carrington, otra inspirada en una obra de Remedios Varo y una más que representa la figura de dos ángeles.