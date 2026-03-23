¡El gandallismos de la 4T! Denuncian expropiación sin pago tras la reapertura de la zona arqueológica de Toniná, Chiapas

¡Le arrebataron su patrimonio! Mientras autoridades de Chiapas celebraban la reapertura de la zona arqueológica de Toniná, Alfonso, un ciudadano afectado por el gandallismos de la Cuarta Transformación, reunía todos los documentos necesarios para defender lo que es suyo.

En el territorio de Alfonso se descubrió la Pirámide de Toniná, en Ocosingo, Chiapas, hace 49 años.

Alonso paga el predial de una tierra que le quitaron

Luego de un litigios, el Gobierno decidió expropiar el predio, en vez de comprarlo, como ya se le había prometido, por ello, Alonso cerró la entrada de la zona arqueológica Toniná por al menos dos años y medio, como una forma de protesta por la falta de compromiso de compra.

Además, él no estaba de acuerdo con las valuaciones que le pusieron las autoridades.

“Desde mi abuelo, mi padre y yo fuimos despojados de esta propiedad por 49 años (...) Ellos lo tienen estructurado y están cobrando una entrada”, explicó el señor Alonso, para una entrevista con Azteca Noticias,

Alfonso aseguró que él es quien se hace cargo del pago del predial. Además, dijo que las autoridades NO le han pagado lo que supuestamente se había acordado y que lo único que recibe son amenazas.

Expropiación en Toniná: El recurso del Estado que obliga una indemnización justa

A principios de este año, Alonso comenzó el proceso de expropiación del predio, el cual se concreto el pasado 21 de marzo 2026, por lo que se hizo la reapertura de la zona arqueológica de Toniná sin que se le diera el dinero que le correspondía.

Por su parte, el abogado Manuel Cruz Islas, aclaró que la expropiación es un recurso del Estado que debe estar sustentado, pero no lo exime de pagar lo justo al propietario.

“Tiene que tener un motivo y fundamento y emitir un acuerdo de expropiación y, evidentemente, dárselo a conocer al propietario de este terreno y que él tenga la posibilidad de manifestar si está conforme o no”, explicó el abogado Cruz Islas.

Según el abogado, en el aspecto económico se debe realizar una evaluación de los terrenos y pagarle a Alonso una indemnización justo de acuerdo a lo que cueste el metro cuadrado en esa zona.

Falta de transparencia en Chiapas: Alonso busca detener el despojo

La reapertura de la zona arqueológica de Toniná se realizó en una ceremonia privada, donde solo permitieron el paso de las cámaras oficiales. Acudieron autoridades municipales y estatales.

Por otro lado, Alonso busca el amparo, pues dice, no le han mostrado en cuánto podrían pagarle sus tierras.

Mientras tanto, prestadores de servicios turísticos han retomados sus actividades luego de un largo tiempo en pausas y cancelaciones por el cierre.