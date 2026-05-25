Aquí hay hechos, no relatos: La realidad de por qué no quieren que veas TV Azteca

Eso dijo la presidenta hoy en la mañanera. ¿Andan diciendo por ahí que en TV Azteca mentimos?

¿Por qué dicen que en TV Azteca mentimos? Porque te contamos todos los días que en México mueren asesinadas más de 80 personas al día, que cada 24 horas desaparecen decenas de mexicanos y, mientras tanto, el gobierno te va a decir a ti que hay avances en seguridad.

Es cierto. ¿De verdad crees que hay avances en seguridad? Sal, compruébalo. Sal a las carreteras de este país. Sal a caminar, a dar un paseo por tu colonia a ver cómo te va.

Hechos contra relatos

Aquí en TV Azteca te contamos que el sistema de salud pública sigue sin medicamentos, sin camas, sin insumos. El gobierno te dice otras cifras; te dice cifras que no corresponden a la realidad de los hospitales. En TV Azteca te contamos que hay políticos de Morena señalados, documentados y vinculados con el crimen organizado. Eso es lo que no quieren que veas.

¿Rocha Moya y senador Enrique Inzunza se sienten protegidos ante acusación por narcotráfico?

Aquí no hay relatos. Aquí no hay palabras. Aquí hay hechos.

Y tú, ese que se levanta temprano, que trabaja, que lleva a sus hijos a la escuela, al médico y no encuentra medicamentos, o que en la escuela ni siquiera tienen agua potable; si tú eres uno de esos que perdió a alguien que nunca apareció... tú más que nadie mereces la verdad.

La libertad es tuya

Y la verdad no le conviene al poder, no. No quieren que sepas que en México mueren asesinadas más de 80 personas al día. No quieren que sepas que el sistema de salud se está desmoronando. No quieren que sepas que nadie tapa los baches. No quieren que sepas que los políticos de Morena están señalados y coludidos con el narco.

Porque cuando tú sabes todo eso, tú decides, y eso les aterra. La libertad de prensa existe para protegerte a ti del mal gobierno. La libertad de expresión es tuya, no de ellos. Por eso no nos callamos. No cedemos y aquí estamos contigo.