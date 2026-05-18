Retrasan compra de medicamentos para 2027 y 2028 por exigir propaganda de Morena en empaques

El sistema de salud pública en México avanza hacia un escenario crítico donde la prioridad parece ser el marketing político por encima de la vida de los pacientes. La planeación para la megacompra de medicamentos de los años 2027 y 2028 ya registra severos retrasos institucionales, una situación alarmante si se considera que el gobierno federal ni siquiera ha logrado garantizar el abasto total de insumos para el actual periodo de 2026.

Lejos de corregir las fallas logísticas, las nuevas reglas del juego imponen condiciones insólitas a la industria farmacéutica. Uno de los requisitos obligatorios para los laboratorios que deseen participar en las próximas licitaciones consiste en incluir propaganda del gobierno morenista en los empaques de los medicamentos. Con esta medida, el abasto oportuno y el estricto control sanitario quedan en segundo plano para convertir más de 6 mil millones de piezas de medicamentos en folletos de promoción gubernamental pagados con el presupuesto público.

Retrasos en la compra de medicamentos para 2027 y 2028 y ni siquiera está garantizado el abasto de 2026.



Además, ahora los proveedores tendrían que incluir propaganda del gobierno morenista en los empaques.



¿La prioridad es la salud o la promoción política?… pic.twitter.com/j3K7Zg9WCQ — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 18, 2026

El ahogo financiero a proveedores: IMSS-Bienestar congela pagos

A las exigencias ideológicas se suma un boquete financiero que amenaza con romper la cadena de suministro. Según lo dicho por el Dr. Éctor Jaime, el IMSS-Bienestar ha decidido condicionar los adeudos históricos que mantiene con las empresas del sector. Un oficio interno, reconocido por la propia institución, revela que el organismo solo tiene contemplado cubrir los servicios devengados durante 2026.

Los adeudos correspondientes a 2025 y años anteriores quedarán congelados y sujetos de manera exclusiva a las decisiones presupuestales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). De acuerdo con Eduardo Clark, subsecretario de Integración y Desarrollo de la Secretaría de Salud, estos pasivos con los proveedores de insumos médicos llegaron a sumar 11 mil millones de pesos y, tras varios ajustes, hoy en día rondan los 5 mil millones de pesos que el gobierno se niega a liquidar de forma clara.

La planeación de la compra de medicamentos para 2027 y 2028 va con retrasos, y ni siquiera garantizan el abasto de 2026



Ahora nos enteramos de que uno de los requisitos para los proveedores sería INCLUIR PROPAGANDA del gobierno morenista en los empaques de medicamentos👇



El… pic.twitter.com/9gaoLvwXUZ — Dr. Éctor Jaime (@ectorjaime) May 17, 2026

Panorama para las licitaciones de 2027 y 2028

El panorama para las licitaciones de 2027 y 2028 se torna aún más hostil para la industria mexicana. Mientras la Federación les exige imprimir propaganda partidista en sus cajas y les congela los pagos de años anteriores, de manera paralela busca fijar precios de compra mucho más bajos e imponer severas penalizaciones económicas por cualquier retraso en las entregas.

Para diversos analistas del sector farmacéutico, esta asfixia regulatoria y financiera parece una estrategia fríamente calculada. Al endurecer las condiciones sin ofrecer garantías mínimas de pago, el gobierno federal parece apostar a que las licitaciones nacionales se caigan por falta de participantes.