Mañanera de Sheinbaum: Resumen de los temas tratados en la conferencia de hoy lunes 25 de mayo
Detalle de los principales asuntos abordados durante la sesión de este lunes en Palacio Nacional. Sigue el desglose informativo de la jornada.
La mañanera de Sheinbaum de este lunes 25 de mayo de 2026 abrió la semana con la revisión de los indicadores económicos y el balance de las actividades oficiales más recientes. Desde Palacio Nacional, las autoridades presentaron los reportes sobre los costos de los productos básicos y el estado de las obras públicas en el país, para luego dar paso a las preguntas de los medios de comunicación sobre la agenda nacional. En Azteca Noticias te contamos de qué trató la sesión de hoy.
Mañanera de Sheinbaum hoy 25 de mayo: ¿De qué trató la conferencia? Temas más relevantes
Llegada de jugadores del Congo a México
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que ya se analizan las medidas de protección epidemiológica y sanitaria a implementar ante la llegada de jugadores del Congo a México, en preparación del Mundial de Fútbol 2026.
Esto debido al brote de ébola, que se registra en esa nación y algunas zonas de África.
"Tienes que haber algunas medidas sanitarias en particular que se trabajan junto con el país de origen, porque evidentemente si hay un problema de una enfermedad contagiosa, pues hay que tomar medidas de filtros sanitarios que garantizan pues que no van a contagiar en México. Entonces son medidas epidemiológicas de filtros sanitarios que se tienen que seguir ahí el secretario de salud. El señor Kersenovich está muy atento a que esto sea así…”
Quién es quién en el envío de dinero
Iván Escalante, titular de la Profeco, da a conocer el top de remesadoras en servicio para el envío de dinero.
¿A qué hora comienza la conferencia matutina?
La conferencia matutina, más conocida como “mañanera” de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, comienza en punto de las 7:30 horas y termina alrededor de las 9:30 horas, tiempo del Centro de México.