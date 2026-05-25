Mañanera de Sheinbaum: Resumen de los temas tratados en la conferencia de hoy lunes 25 de mayo

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que ya se analizan las medidas de protección epidemiológica y sanitaria a implementar ante la llegada de jugadores del Congo a México, en preparación del Mundial de Fútbol 2026.

Esto debido al brote de ébola, que se registra en esa nación y algunas zonas de África.

"Tienes que haber algunas medidas sanitarias en particular que se trabajan junto con el país de origen, porque evidentemente si hay un problema de una enfermedad contagiosa, pues hay que tomar medidas de filtros sanitarios que garantizan pues que no van a contagiar en México. Entonces son medidas epidemiológicas de filtros sanitarios que se tienen que seguir ahí el secretario de salud. El señor Kersenovich está muy atento a que esto sea así…”