El gobierno de la Ciudad de México prometió entregar 15 gallinas ponedoras a millones de habitantes, generando gran entusiasmo. Los residentes ya están preparando espacios de aproximadamente 10 metros cuadrados para instalar gallineros. La expectativa se ha extendido a la zona conurbada con el Estado de México. El gobierno también se comprometió a proporcionar alimento durante un mes. Los interesados expresaron disposición para tomar cursos o modificar sus viviendas. Algunos proponen instalar gallineros en espacios compartidos para múltiples familias. El artículo compara esta iniciativa con la distribución de gallinas que realizó Hugo Chávez en Venezuela en 2003, la cual fracasó, así como la posterior oferta de conejos por parte de Nicolás Maduro.