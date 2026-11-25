La madrugada transcurría sin que nadie en casa lo advirtiera, hasta que la ausencia de Sara Santiago Arizmendi se convirtió en una búsqueda que mantiene en angustia a su familia.

La menor, de 12 años, salió de su domicilio en la colonia Puente Blanco, en Iztapalapa, y desde entonces sus familiares desconocen dónde se encuentra.

Desaparece menor de 12 años en Iztapalapa; esto se sabe

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del 24 de noviembre, entre las 4:30 y las 5:30 horas, cuando los habitantes del inmueble dormían.

Al despertar, la familia se encontró con una situación que encendió las alarmas: la puerta de la propiedad había quedado entreabierta y Sara ya no estaba.

De acuerdo con el relato de su madre, no se registró el ingreso de personas ajenas a la vivienda.

Además, señaló que la menor habría tomado dinero en efectivo perteneciente a la familia, dedicada al comercio en la zona. Sin embargo, hasta el momento no se conoce qué ocurrió después de que salió de casa ni dónde podría encontrarse.

Se activa #AlertaAmber para localizar a Sara Santiago Arizmendi, de 12 años, vista por última vez el pasado 24 de noviembre de 2026, en la colonia Puente Blanco, alcaldía Iztapalapa. pic.twitter.com/UsgBGVZbYm — Alerta Amber CDMX (@AAmberCDMX) November 25, 2026

Familia de Sara bloquea Periférico Canal de Garay para exigir su búsqueda

Ante la falta de información sobre el paradero de la niña, alrededor de 40 familiares se movilizaron y bloquearon la circulación sobre Periférico Canal de Garay, con dirección a avenida Ermita Iztapalapa.

La protesta tuvo como objetivo presionar a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para que intensifique las acciones de búsqueda y esclarezca lo ocurrido.

Los familiares señalaron que, aunque se levantó una ficha de Alerta Amber, el reporte no había sido difundido en las redes sociales de las autoridades capitalinas al momento de la manifestación.

Un extrabajador y las redes sociales, entre las pistas que revisa la familia

En medio de la incertidumbre, los familiares de Sara señalaron que cuentan con información relacionada con un extrabajador del negocio familiar, a quien consideran una referencia que podría ayudar a dar con la menor. No obstante, no se han detallado públicamente elementos que permitan establecer su relación con la desaparición.

También contrataron especialistas en cibernética para rastrear coordenadas y registros vinculados con la apertura de las cuentas de redes sociales de Sara, con la esperanza de encontrar algún indicio sobre su ubicación.