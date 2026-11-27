La serie documental “30 grados de latitud norte” explora el legado de Teotihuacán y otras grandes civilizaciones

La antigua ciudad de Teotihuacán, uno de los grandes centros urbanos de Mesoamérica, forma parte del recorrido de la serie documental “30 grados de latitud norte”, producida por el Grupo de Medios de China (CMG). La producción propone una mirada a los orígenes de las grandes civilizaciones y a los procesos históricos que transformaron las sociedades humanas en distintas regiones del planeta.

Serie documental "30 grados de latitud norte" (CCTV)

Ubicadas en el Estado de México, las ruinas de Teotihuacán conservan algunos de los ejemplos más impresionantes de la arquitectura prehispánica. En su época de mayor esplendor, la ciudad llegó a albergar a más de cien mil habitantes. Las pirámides del Sol y de la Luna, la Calzada de los Muertos y los conjuntos residenciales dan testimonio del desarrollo urbanístico, los conocimientos técnicos y la compleja organización social de sus habitantes. La UNESCO inscribió la ciudad en su Lista del Patrimonio Mundial.

Destacan las pirámides del Sol y de la Luna (CCTV)

El patrimonio arqueológico mexicano adquiere una dimensión especial al situarse en el contexto de la historia universal. ¿Cómo lograron sociedades separadas por océanos y miles de kilómetros construir grandes ciudades, organizar sus comunidades y desarrollar sus propias formas de entender el mundo? ¿Qué importancia tuvieron la agricultura, el comercio y las creencias religiosas en estos procesos?

Para abordar estas cuestiones, el equipo de producción visitó más de un centenar de yacimientos arqueológicos, entre ellos la antigua ciudad de Uruk, en Irak, y el templo de Montu, en Luxor, Egipto. El documental también presta especial atención a la historia de China. Los restos de cultivos de arroz de Shangshan y Liangzhu ilustran la evolución de las primeras comunidades agrícolas; las piezas rituales de bronce de Erlitou reflejan el desarrollo de la metalurgia, y los hallazgos de Panlongcheng aportan pistas sobre los intercambios artesanales entre distintas regiones del territorio chino.

Uno de los grandes centros urbanos de Mesoamérica (CCTV)

Al poner en diálogo el patrimonio de México, China y otras regiones del mundo, la serie permite apreciar la diversidad de experiencias que han marcado la historia de la humanidad. Los vestigios de estas antiguas sociedades ayudan a comprender cómo el ingenio humano, la cooperación y la capacidad de adaptación al entorno contribuyeron al nacimiento y la evolución de las civilizaciones.