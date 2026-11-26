México busca anticiparse a los fenómenos extremos que se forman en el océano Pacífico y la UNAM tendrá un papel clave en esta misión. A bordo del buque de investigación oceanográfica El Puma, especialistas comenzaron una campaña para instalar un sistema de monitoreo que permitirá vigilar las condiciones del mar y la atmósfera.

Se trata de Apixqui, palabra náhuatl que significa “vigilante del agua”. El proyecto contempla cinco boyas metoceánicas que transmitirán información en tiempo real para mejorar los pronósticos meteorológicos y anticipar eventos que puedan poner en riesgo a las poblaciones costeras.

La primera etapa comenzó en Manzanillo, Colima, con la participación de investigadores y personal especializado de distintas instituciones científicas.

¿Qué es Apixqui y cómo ayudará a detectar huracanes?

Apixqui es el Sistema Interinstitucional de Monitoreo Metoceánico y Alerta Temprana de Eventos Extremos. Su objetivo es recopilar datos del océano y la atmósfera para fortalecer los modelos de pronóstico.

Comunicado Conjunto | Inicia instalación de #Apixqui: cinco boyas para el monitoreo metoceánico en el Pacífico mexicano 🔗 Conoces más: https://t.co/4UOm0CqOYD ➡️1/3 https://t.co/599YdYxv09 — Secretaría de Ciencia (@Secihti_Mx) November 26, 2026

Las cinco boyas estarán instaladas a cerca de 200 millas náuticas de la costa del Pacífico mexicano y transmitirán información en tiempo real.

Estos registros ayudarán a mejorar el seguimiento de ciclones tropicales, así como el monitoreo de fenómenos como El Niño, que puede modificar las condiciones del clima y provocar eventos extremos.

La información también servirá para que las autoridades de Protección Civil cuenten con mejores elementos al momento de tomar decisiones y preparar acciones preventivas.

¿Qué hará la UNAM con el buque de investigación El Puma?

La Universidad Nacional Autónoma de México participa directamente en la primera etapa del proyecto mediante su buque oceanográfico El Puma, desde donde se realizan las maniobras para instalar y poner en funcionamiento los equipos.

La campaña contempla:

El anclaje e instalación de las cinco boyas metoceánicas.

La liberación de dos boyas de deriva.

El lanzamiento de planeadores submarinos, conocidos como gliders, que recopilan información bajo el agua.

En esta primera expedición viajan 20 especialistas, quienes trabajarán en las maniobras necesarias para ampliar la capacidad científica de México en el monitoreo del Pacífico.

¿Qué instituciones participan en el proyecto Apixqui?

Además de la UNAM, el proyecto reúne a 108 personas científicas y de investigación de distintas instituciones.

Entre ellas están la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), la Secretaría de Marina, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE) y el Instituto de Investigación y Desarrollo Tecnológico (ININDETEC).

Por parte de la UNAM participan los institutos de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático, así como el de Ciencias del Mar y Limnología.

La instalación de las cinco boyas marcará una nueva etapa para la investigación oceanográfica en México, con información que permitirá conocer mejor lo que ocurre mar adentro antes de que sus efectos lleguen a las costas.