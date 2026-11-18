La violencia volvió a empujar a familias indígenas fuera de sus hogares en Chiapas. Alrededor de 15 familias abandonaron la comunidad de Tzanembolon, en el municipio de Chenalhó, luego de que se reportara un ataque a balazos contra una vivienda.

El hecho ocurrió horas antes del nuevo desplazamiento y, hasta el momento, no se reportan personas heridas o fallecidas por la agresión.

La salida de estas familias se suma a la de cerca de 60 personas que, aproximadamente 48 horas antes, dejaron la localidad para refugiarse en la cabecera municipal, ante el temor por la violencia que se vive en la zona.

¿Por qué están huyendo las familias de Tzanembolon, Chiapas?

El temor entre los habitantes creció tras el ataque armado contra una vivienda. Aunque no se reportaron víctimas, la agresión se convirtió en otro motivo para abandonar la comunidad.

La situación ocurre pese a que hace poco más de un mes se desplegaron fuerzas de seguridad en la región con la intención de contener la violencia.

¿MÁS DE 10 AÑOS VIVIENDO EN EL ABANDONO? 😔 Familias desplazadas de Chenalhó denuncian que siguen entre carencias y focos de infección, sin poder regresar a sus hogares. Más información 👇 https://t.co/B0mbQAtH0G #Chenalhó #Desplazados #Chiapas https://t.co/VaQ6vFECB0 — TV Azteca Chiapas (@TVAztecaChiapas) November 14, 2026

En declaraciones a medios locales, el secretario de Gobierno y Mediación señaló que la salida de los pobladores había sido voluntaria. Sin embargo, las familias continúan dejando sus hogares ante el riesgo que representa permanecer en la comunidad.

Asesinatos y violencia contra habitantes y defensores de derechos humanos

El desplazamiento ocurre en una zona marcada por hechos violentos recientes.

Hace aproximadamente dos semanas fue asesinado un productor de café, mientras que un mes antes mataron a Reynaldo, defensor de derechos humanos que daba seguimiento a la problemática de violencia en la región.

Estos homicidios, sumados a las recientes agresiones armadas, mantienen la preocupación entre los habitantes de Chenalhó.

¿Cuántas personas han sido desplazadas por la violencia en México?

El problema va mucho más allá de Chenalhó. México no cuenta con un registro nacional único y actualizado de personas desplazadas por la violencia, por lo que las cifras disponibles provienen de estimaciones y monitoreos.

De acuerdo con el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, durante 2024 se documentaron 28 mil 900 personas desplazadas en 72 episodios de violencia. Chiapas concentró el 61.8% del total nacional registrado.

Para 2025, el monitoreo de la misma institución estimó otras 15 mil 795 personas desplazadas. En conjunto, ambos años suman más de 44 mil personas afectadas.

Por su parte, ACNUR señala que la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2025 estimó que más de 248 mil 360 hogares tuvieron que abandonar su residencia durante 2024 para protegerse de la delincuencia.

Las cifras reflejan una crisis que sigue golpeando especialmente a comunidades indígenas y poblaciones expuestas a la violencia criminal.