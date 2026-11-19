Dos mujeres vivieron momentos de violencia familiar dentro de sus propias casas, donde sus parejas presuntamente las mantenían encerradas. En ambos casos, policías municipales de Ecatepec, Estado de México, intervinieron para liberarlas y ayudarlas a buscar justicia.

Una de las víctimas pidió auxilio a gritos. La otra no estaba sola: su hijo, de apenas nueve años, también permanecía dentro de la vivienda.

¿Dónde rescataron a las dos mujeres encerradas en Ecatepec?

El primer caso ocurrió en la colonia Impulsora. Durante un recorrido de vigilancia, policías municipales escucharon los gritos de una mujer que pedía ayuda desde el interior de una casa.

Al acercarse, la víctima les contó que sufría violencia física y psicológica por parte de su pareja, quien presuntamente la había dejado encerrada bajo llave.

En otro hecho, los oficiales intervinieron en una vivienda del fraccionamiento Los Álamos, donde una mujer permanecía retenida junto con su hijo de nueve años. Ella también denunció agresiones físicas por parte de su pareja.

Tras ser liberadas, ambas mujeres acudieron al Centro de Justicia para las Mujeres para iniciar las denuncias correspondientes.

Los dos casos vuelven a poner sobre la mesa una realidad que muchas víctimas enfrentan puertas adentro: la violencia de pareja no siempre termina en agresiones físicas; también puede incluir amenazas, control y privación de la libertad.

¿Cuántos casos de violencia familiar hay en México y el Estado de México?

La violencia familiar sigue siendo uno de los delitos con mayor incidencia en el país. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre enero y septiembre de 2026 se iniciaron 212 mil 231 carpetas de investigación por violencia familiar en México, un aumento de 4.3% respecto al mismo periodo de 2025.

En el Estado de México, durante esos mismos nueve meses se registraron 21 mil 135 delitos de violencia familiar, de acuerdo con cifras del SESNSP.

El impacto sobre las mujeres también queda reflejado en la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021, del INEGI: 70.1% de las mexicanas de 15 años o más declaró haber experimentado algún tipo de violencia a lo largo de su vida. En el Estado de México, la proporción fue de 78.7%.

La violencia psicológica, física y el control sobre la vida cotidiana pueden convertirse en formas de sometimiento que no siempre son visibles para quienes están fuera del hogar.