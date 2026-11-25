Minas terrestres en Myanmar, Birmania, le arrancaron la pierna derecha por debajo de la rodilla a Pee Litt, comandante de 28 años que hoy usa prótesis y jura volver al combate. Una noche de enero en la ciudad de Bago, guiaba a su pelotón hacia una aldea donde abandonaron los cuerpos de ocho camaradas. Dos explosiones hirieron a sus hombres antes de que él pisara una mina. Hoy menciona “Puedo vivir sin piernas, pero no puedo vivir bajo el yugo militar”.

¿Por qué Myanmar lidera el mapa mundial de víctimas?

Landmine Monitor (Monitor de Minas Terrestres) colocó Myanmar en primer lugar mundial por tercer año seguido, con 1,891 muertos o heridos por minas y restos explosivos en 2025. Desde el golpe militar de 2021, la guerra civil mató a más de 100,000 personas, desplazó a 3.5 millones y sumó más de 5,700 víctimas por explosivos: cinco al día.

El ejército y los grupos armados siembran minas y contaminan casi dos tercios del territorio. Pee Litt admite que la resistencia las mantiene para frenar a un rival con más recursos. El desplazamiento civil entre frentes cambiantes provoca más bajas que en Ucrania; en el primer semestre de 2026, la agencia infantil de la ONU registró al menos 487 civiles afectados, incluidos 113 niños.

Así consiguen prótesis fuera del control militar

La Cruz Roja atendió a 5,730 sobrevivientes entre 2021 y 2025, pero opera sobre todo en zonas bajo control militar. Por eso, heridos como Pee Litt acuden al taller i-walk, en la frontera con Tailandia. La exenfermera Ngu War War Hlaing dirige el espacio y equipó a 150 pacientes en dos años; más del 90% sufrió heridas por minas M14 o M16 que fabrica el ejército. Listo para volver, Pee Litt asegura: “Necesito dar ejemplo: no se preocupen, incluso sin una pierna, todo está bien”.

Con información de Reuters