La música terminó, pero los gritos nom eso fue lo quie le pasó a la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva, quien salió del palenque de la Feria de Colima entre abucheos y expresiones de rechazo hacia Morena.

La mandataria morenista acudió a las actividades del Festival de Todos los Santos y estuvo presente en el recinto durante la presentación de Yuridia; sin embargo, cuando llegó el momento de abandonar el lugar, algunos asistentes comenzaron a gritarle: “¡Fuera Morena!”-

Indira Vizcaíno recibió gritos de “¡Fuera Morena!” en la Feria de Colima

La presentación de Yuridia formó parte de las actividades del Festival de Todos los Santos, cuya cartelera incluyó cinco conciertos y una función de lucha libre.

La presencia de artistas como Julión Álvarez, Banda MS y La Arrolladora Banda El Limón también formó parte de la oferta musical del evento. No obstante, la salida de la gobernadora terminó por convertirse en uno de los momentos que trascendieron más allá del espectáculo.

En los videos compartidos en redes sociales se aprecia a Indira Vizcaíno mientras abandona el palenque. Durante ese recorrido, algunos asistentes expresan su rechazo mediante abucheos y gritos contra Morena.

“¡Fuera Morena!, ¡Fuera Morena¡”



Le llueven gritos a la gobernadora morenista de Colima, @indira_vizcaino, a su salida del concierto de Yuridia pic.twitter.com/HjflG80z3I — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) November 15, 2026

No es el primer episodio de abucheos a una funcionaria en un espectáculo

La reacción contra Indira Vizcaíno recuerda otro episodio ocurrido a finales de septiembre en la Ciudad de México, cuando Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura, recibió abucheos durante un concierto del grupo surcoreano Stray Kids.

La funcionaria fue presentada durante el evento denominado “Stray City: Mexico City”, realizado con motivo de la visita del presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, y de la primera dama, Kim Hye-kyung.

De acuerdo con los videos difundidos en redes sociales, parte del público reaccionó con gritos cuando se anunció la presencia de Curiel de Icaza, quien se encontraba en el recinto acompañando a los invitados surcoreanos.