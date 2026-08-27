¿Entró a la lista de políticos morenistas? Senadora Ana Lilia Rivera responde si le quitaron la visa americana

La versión comenzó a circular y rápidamente colocó a la senadora Ana Lilia Rivera en la amplia lista de políticos de Morena que presuntamente habrían perdido su visa americana; sin embargo, la legisladora por Tlaxcala salió a desmentirlo de manera directa.

Fue a través de X, en donde la senadora morenista negó que le hayan revocado la visa, documento que sirve para visitar Estados Unidos.

“Esta mañana empezó a circular una nota en un medio informativo, donde supuestamente menciona que me retiraron la visa norteamericana. Eso es totalmente falso”, expresó Rivera.

Así reaccionó Ana Lilia al rumor de la visa americana

La legisladora también pidió a la población evitar difundir información que, aseguró, pueda estar tergiversada o buscar afectar la imagen de las personas.

“A los tlaxcaltecas” los exhortó a no caer en información falsa que intente generar una percepción negativa sobre figuras públicas.

Esta mañana empezó a circular una nota en un medio informativo, donde supuestamente menciona que me retiraron la visa norteamericana. Eso es totalmente FALSO.



Les pido que no caigan en información falsa o tergiversada que intente afectar la imagen de las personas.



Saludos… — Ana Lilia Rivera ✨ (@AnaLiliaRivra) August 27, 2026

Ana Lilia Rivera alertó por supuesto riesgo contra AMLO, pero sin presentar pruebas

El desmentido ocurre apenas días después de que Ana Lilia Rivera hiciera otra declaración que generó controversia, al afirmar que el expresidente Andrés Manuel López Obrador estaría en riesgo por una presunta intención de sectores de Estados Unidos de atentar contra su vida.

Es importante subrayar que hasta el momento no se conocen pruebas públicas, documentos o investigaciones oficiales que confirmen la existencia de un supuesto plan contra el exmandatario.

La propia senadora tampoco identificó públicamente a alguna autoridad, agencia, funcionario o grupo específico de Estados Unidos que pudiera estar detrás de la amenaza que denunció, también cuestionó los señalamientos dirigidos contra los hijos de López Obrador y sostuvo que, desde su perspectiva, esas acusaciones carecerían de sustento probatorio.

Morenistas se quedan sin visa americana

La aclaración de la senadora ocurre en un contexto en el que diversos militantes y personajes vinculados con la Cuarta Transformación han sido mencionados en reportes relacionados con el retiro de visas para ingresar a Estados Unidos.

Uno de los casos que generó mayor atención fue el de Andrés “Andy” López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien hizo pública su situación a través de una carta dirigida al presidente estadounidense Donald Trump.

De acuerdo con lo expuesto en esa comunicación, López Beltrán sostuvo que la decisión fue ordenada por Marco Rubio, secretario del Departamento de Estado, y Christopher Landau, subsecretario de esa dependencia.