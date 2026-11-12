Ni siquiera los más de 90 asesores de Lenia Batres, cuyos salarios pagamos los mexicanos, parecen capaces de impedir que la ministra del pueblo se convierta en su peor enemiga y en un peligro para el país.

En Azteca Noticias denunciamos cómo las decisiones y posturas de Batres, bajo una presunta defensa de la soberanía nacional, han contribuido a elevar la tensión en una relación ya de por sí complicada entre México y Estados Unidos, particularmente en el contexto de la revisión del T-MEC.

Pero, en lugar de reflexionar y entender la delicadeza del cargo que ocupa, al que llegó por designación de López Obrador junto con los otros ministros del acordeón, prefiere victimizarse y publicar mentiras y contradicciones, fiel al oficialismo al que pertenece.

Lenia Batres se contradice: sus propias declaraciones la desmienten

Primero denuncia una presunta campaña en su contra, después, asegura que no se ha pronunciado ni ha realizado declaraciones sobre la soberanía nacional, como si sus propias palabras no estuvieran ahí para desmentirla.

Y es que, como dicen por ahí, siempre habrá un tuit. En este caso, una declaración hecha hace apenas unos meses, durante este mismo año, en la que hizo un llamado a defender la soberanía nacional:

“Nosotros, por supuesto, nos hacemos parte de esa llamada, de esa defensa, pues nos corresponde a nosotros hacer valer las leyes mexicanas”.

¿Entonces, ministra? Acabamos de escucharla hablar de soberanía y dejar en claro que, desde su perspectiva, le corresponde hacer valer la ley.

Quizá una curva de aprendizaje que todavía no termina de superar, a casi tres años de ponerse la toga magisterial, la tiene confundida. O tal vez su muy cuestionado doctorado le está revolviendo las ideas.

Señora Batres, deje de mentir. Sus pronunciamientos han sido constantes y desde hace tiempo. Usted misma ha utilizado sus redes sociales para respaldar señalamientos y denunciar presuntos actos de injerencismo en asuntos relacionados con la soberanía, como ocurrió con el Congreso de Querétaro en junio pasado.

Sus decisiones también ponen en duda la certeza jurídica

Sobre su segundo punto, utiliza engañosamente la redacción para dejar fuera aquello que impulsó y que terminó perdiendo: su postura al votar alineadamente, incluso a favor de intentar sancionar a empresas, incluidas extranjeras, cuando la Corte en su conjunto la dejó sola y le dijo que no.

Y aquí está el problema de fondo: cuando una ministra utiliza la soberanía como bandera política y, al mismo tiempo, intenta reabrir juicios fiscales contra empresas, el mensaje para cualquier inversionista es claro: en México, las reglas pueden cambiar a mitad del juego y a conveniencia de unos cuantos.

Señora Batres, se lo decimos de frente y con claridad: su competencia y sus aspiraciones personales de poder están poniendo en riesgo la certeza jurídica que México necesita para invertir, comercializar y negociar con su principal socio comercial.

Usted misma reconoce que le corresponde hacer valer la ley.

Comience por algo mucho más básico: sea congruente y deje de mentir.