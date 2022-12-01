Escapan cinco leones del zoológico de Taronga en Australia

El zoológico de Taronga en Australia ha publicado un video que muestra cómo cinco leones escaparon de su recinto arañando y luego rompiendo la cerca.

Se puede ver a los cinco leones, cuatro cachorros y un macho adulto, arañando la cerca antes de meterse debajo de ella y proceder a deambular fuera de su lugar de exhibición en Sídney.

Personal y visitantes buscaron refugio

La fuga que se registró a principios de noviembre provocó el cierre del zoológico con una alerta de "código uno". El personal y los visitantes buscaron refugio hasta que los leones regresaron a su recinto.

Las imágenes publicadas este jueves muestran a los leones pegados a la cerca una vez que escaparon, mientras que la leona Maya permaneció dentro del recinto.

La fuga de los leones

Los cachorros Luzuko, Zuri, Khari, Malika y el padre Ato encontraron una salida pero, según un comunicado del zoológico de Targona, mantuvieron la calma antes de intentar regresar por su cuenta.

"Los cinco leones rondaron con calma a unos metros de su lugar de exhibición principal, antes de intentar encontrar el camino de regreso por debajo de la cerca cuando la leona Maya y los cuidadores comenzaron a llamarlos", dijo el jueves el zoológico.

Los cachorros y el padre Ato hicieron varios intentos de volver a entrar en la exhibición y el cachorro macho Luzuko fue el primero en hacerlo con éxito. Fue seguido poco después por la cachorra Zuri y el cachorro macho Khari.

Regreso a casa de los felinos

"Con el apoyo de los cuidadores, Ato regresó a la exhibición antes de dirigirse a las guaridas para reunirse con su manada".

Maya y su hija Ayanna permanecieron en el recinto y se vio a Maya llamando a sus cachorros.

El zoológico dijo que el cachorro Malika tuvo que ser tranquilizado por el equipo de respuesta de emergencia y luego fue transportado de regreso a las guaridas.

Investigan fallas en el zoológico

Se está llevando a cabo una investigación sobre el incidente y el zoológico afirma que un "ingeniero forense especializado e independiente" estaba realizando un examen detallado de la falla de la cerca y el "complejo sistema de cercado de malla".

La revisión también informará al zoológico sobre cualquier reparación necesaria.

Los leones permanecerán en un "hábitat al aire libre en la parte trasera de la casa" a la espera de los resultados de la revisión. No volverán a su exhibición principal antes de Navidad.

La policía de Nueva Gales del Sur, Australia, fue llamada al zoológico el miércoles 2 de noviembre como medida de precaución después de que los leones escaparan.

Se produce casi tres años después de que un grupo de babuinos escapara de un centro de investigación cerca del hospital Royal Prince Alfred de Sídney.

Los escapes de animales son raros en Taronga, pero los cuidadores están listos para tales eventos con un plan de acción que involucra pistolas de dardos anestésicos y redes.

Los hechos se registraron el pasado 2 de noviembre y el zoológico Taronga, en la ciudad de Sídney, publicó este jueves imágenes captadas por las cámaras de seguridad.

